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Ограбление матери Мирбека Атабекова. Подозреваемого обвинили в других кража

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемый в ограблении матери известного певца Мирбека Атабекова может быть замешан в серии краж, совершенных в Бишкеке в 208 году. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Так, заявление об ограблении от жительницы жилмассива "Кара-Жыгач" поступило 24 декабря 2018 года. Грабители утром проникли в ее дом похители мобильный телефон и ноутбук.

В этот же день в милицию обратилась еще одна жительница жилмассива "Кара-Жыгач". К ней дом проник грабитель, чтобы украсть ценные вещи, но его задержали и передали милиционером.

Задержанным оказался Д.Н. 1996 года рождения. Его же зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения на месте совершения преступления.

Позже молодой человек сообщил милиционерам, что действовал не один, а вместе с соучастником по имени Б.М. Б.М. - это Медет Бейшеков, который проходит подозреваемым по делу об ограблении матери известного певца Мирбека Атабекова.

При этом родственники Бейшекова настаивают, что его хотят подставить и на самом деле он не имеет отношения к ограблению. Его адвокат 4 сентября подал ходатайство о вызове на допрос свидетелей, которые видели Медета Бейшекова в день преступления на свадьбе в Иссык-Кульской области.

В УВД Октябрьского района сообщили, что допросили этих свидетелей, но не написали какие результаты дал допрос и подтвердилось ли алиби подозреваемого.

"УВД Октябрьского района с пониманием относится к эмоциональным высказываниям матери подозреваемого, при этом учитывая, что данное преступление вызвало общественный резонанс и относится к категории тяжких преступлений, Следственной службой проводится тщательное расследование, а также все необходимые следственные действия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. При этом, следует отметить, что каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным решением", - отмечает УВД Октябрьского района.


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URL: https://www.vb.kg/382539
Теги:
Мирбек Атабеков, ограбление, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, УВД
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