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21-25 октября в некоторых районах Бишкека не будет газа

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- Оксана Гут
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В Бишкеке с 21 по 23 октября в районе, ограниченном улицами Береговой, Новой, Мыскал, Садовой, Алтын-Бешик, Коммунаров, будет временно прекращена подача природного газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Отключение связано с обрезкой участка подземного газопровода среднего давления и врезкой вновь смонтированного. Всего без газа временно останется 835 абонентов.

В муниципалитете напоминают, что голубого топлива не будет с 21 по 25 октября и в районе, ограниченном улицами Калыка Акиева, Шопокова и проспектами Жибек-Жолу и Чуй.

Отключение связано с врезкой вновь смонтированного подземного газопровода среднего давления. Без газоснабжения на время останется 4226 абонентов

Филиал "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за причиненные неудобства.

Кроме того, как информирует ОсОО "Газпром Кыргызстан" в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 18 октября в г. Майлуу-Суу по ул. Островского;

- 21 октября в г. Токмок по ул. Комсомольская 175, 115-123, Ибраимова 115-123, 142, Береговая 69-79, Казахстанская 70-82;

- 21 октября в г. Джалал-Абад по ул. Ленина.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования, отмечают в ОсОО.


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URL: https://www.vb.kg/382547
Теги:
Джалал-Абадская область, отключение газа, Токмак, Газпром Кыргызстан, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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