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Из РФ вернули в Кыргызстан находившегося в розыске похитителя

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- Евгений Денисенко
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В Кыргызстан экстрадирован его гражданин, 24-летний Азиз-Абду-Малик Сыдыгалиев, который разыскивался правоохранительными органами своей республики за ряд преступлений.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, Сыдыгалиев обвиняется в том, что в сентябре 2018 года он по предварительному сговору с соотечественником, с применением деревянной палки и обрезка металлической трубы совершил разбойное нападение на мужчину. У него было похищено имущество на общую сумму более 131 тысячи сомов.

Кроме того, оба подельника с применением насилия в период с 25 по 27 сентября 2018 года удерживали этого же мужчину и требовали от него 10 тысяч долларов. Затем они перевезли своего пленника в село Горная Маевка Аламудунского района, где в заброшенном доме продолжали удерживать свою жертву. И потребовали от мужчины уже 50 тысяч долларов США за освобождение. Но пострадавшему удалось сбежать, воспользовавшись тем, что его похитители уснули.

В отношении Сыдыгалиева и его сообщника были возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой", "Вымогательство", "Похищение человека" УК КР. Однако преступники пустились в бега.

В январе 2019 года находящийся в межгосударственном розыске Азиз-Абду-Малик Сыдыгалиев был задержан сотрудниками российской полиции на территории Восточного административного округа Москвы.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной органами столичной прокуратуры, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче Сыдыгалиева компетентным органам Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/382548
Теги:
похищение, розыск, Россия, Москва, Кыргызстан
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