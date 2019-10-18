Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанцам в спецприемнике Москвы разъяснили их права и обязанности

166  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проблемы граждан Кыргызстана, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ по Москве, обсудили с руководством этого учреждения сотрудники посольства КР в РФ. Они также встретились с находящимися в данный момент в спецприемнике соотечественниками.

В это учреждение, расположенное в подмосковном населенном пункте Сахарово, помещаются иностранцы-нарушители административного законодательства. Они находятся здесь до выяснения личности и последующего выдворения на родину.

В числе таких людей, по словам юриста посольства КР Мурзапояза Карагулова, нередко оказываются и приезжие из Кыргызстана. Выезды сотрудников кыргызкой дипмиссии в ЦВСИГ осуществляются уже в течение ряда лет на регулярной основе. Причем не только с целью не только выслушать просьбы cоотечественников, но и помочь со сбором документов, необходимых для выхода отсюда.

Деятельность посольства КР в этом направлении ранее положительно отмечалась в ходе совещания первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового с главами дипмиссий зарубежных государств в Москве. Наилучшей практикой работы с гражданами Кыргызстана, помещенными в спецприемник, были названы информирование и консультирование их, выдача свидетельств о возвращении на родину (СВР).

На сей раз собеседниками кыргызских дипломатов вновь стали начальник ЦВСИГ Алексей Лагода, его заместитель Иван Глинов, инспектора, ответственными за содержание граждан в данном учреждении. Затем сотрудники посольства по уже сложившейся традиции смогли побеседовать с гражданами КР, временно находящимися в ЦВСИГ, и ответить на их вопросы. Касающиеся, в том числе, правил и сроков оформления СВР, процедур выдворения, покупки авиабилетов, оплаты штрафов за правонарушения, а также возможных рисков в случае обращения к посредникам.

В завершение состоялась встреча с заместителем начальника отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Мариной Куксой. Она рассказала об изменениях в законодательстве, связанных с отправкой иностранных граждан на родину, оплатой ими административных штрафов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382555
Теги:
задержание, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  