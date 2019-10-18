Кыргызстанцам в спецприемнике Москвы разъяснили их права и обязанности

Проблемы граждан Кыргызстана, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ по Москве, обсудили с руководством этого учреждения сотрудники посольства КР в РФ. Они также встретились с находящимися в данный момент в спецприемнике соотечественниками.

В это учреждение, расположенное в подмосковном населенном пункте Сахарово, помещаются иностранцы-нарушители административного законодательства. Они находятся здесь до выяснения личности и последующего выдворения на родину.

В числе таких людей, по словам юриста посольства КР Мурзапояза Карагулова, нередко оказываются и приезжие из Кыргызстана. Выезды сотрудников кыргызкой дипмиссии в ЦВСИГ осуществляются уже в течение ряда лет на регулярной основе. Причем не только с целью не только выслушать просьбы cоотечественников, но и помочь со сбором документов, необходимых для выхода отсюда.

Деятельность посольства КР в этом направлении ранее положительно отмечалась в ходе совещания первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового с главами дипмиссий зарубежных государств в Москве. Наилучшей практикой работы с гражданами Кыргызстана, помещенными в спецприемник, были названы информирование и консультирование их, выдача свидетельств о возвращении на родину (СВР).

На сей раз собеседниками кыргызских дипломатов вновь стали начальник ЦВСИГ Алексей Лагода, его заместитель Иван Глинов, инспектора, ответственными за содержание граждан в данном учреждении. Затем сотрудники посольства по уже сложившейся традиции смогли побеседовать с гражданами КР, временно находящимися в ЦВСИГ, и ответить на их вопросы. Касающиеся, в том числе, правил и сроков оформления СВР, процедур выдворения, покупки авиабилетов, оплаты штрафов за правонарушения, а также возможных рисков в случае обращения к посредникам.

В завершение состоялась встреча с заместителем начальника отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Мариной Куксой. Она рассказала об изменениях в законодательстве, связанных с отправкой иностранных граждан на родину, оплатой ими административных штрафов.