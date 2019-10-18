Президент КР об экспорте электроэнергии: Мы нацелены выйти на рынок Китая

После завершения всех трех фаз реконструкции, срок эксплуатации Токтогульской ГЭС будет продлен на 35-40 лет. С таким заявлением выступил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 октября, во время ознакомления с ходом реализации проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС. Глава государства, напомним, находится в двухдневной рабочей поездке в Джалал-Абадской области.

Жээнбеков обратился к энергетикам, ветеранам отрасли со словами благодарности за их труд, отметив, что электроэнергия стала основным фактором улучшения социальных условий населения и развития экономики.

- Энергетическая отрасль обеспечивает 7 процентов ВВП государства. 20-процентное увеличение объема производственной мощности сферы энергетики позволит повысить рост экономики на 1,5 процента. Поэтому энергетическая отрасль имеет стратегическое значение для развития страны. А энергетическая безопасность является важным направлением обеспечения национальной безопасности, - сказал он.

Президент сообщил, что в настоящее время годовая потребность республики составляет 12,5 млрд. килоВатт часов и она имеет тенденцию к увеличению. При этом 60 процентов энергии используются населением, остальные 40 процентов - бюджетными учреждениями и бизнесом. Кыргызстану необходимо вырабатывать такие объемы, которые в полной мере стабильно смогут обеспечить потребности населения в электроэнергии. Для этого, считает глава государства, в первую очередь, необходимо модернизировать источники энергии и инфраструктуру до соответствующего уровня.

- Страна нуждается в реабилитации работающих ГЭС, строительстве электролиний и вспомогательных подстанций. 90% электроэнергии в стране вырабатывается на ГЭСах. В том числе, Токтогульская ГЭС - самая большая и самая значимая электростанция, ее значение для страны очень высоко. 40 процентов от энергии всех электростанций вырабатывается здесь. Ее мощность составляет 1 200 МВт. В год вырабатывается около 6 млрд. килоВт энергии. Наряду с этим Токтогульское водохранилище является одним из крупнейших в Центральной Азии. Оно служит источником поливной воды не только для нас, но и для наших ближайших соседей. Тем самым, становится очевидным международное значение данной ГЭС, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

По словам президента, с началом ввода станции в 1975 году, истощились ресурсы ее основного технического оборудования. Не проводилась реконструкция, в связи с чем оборудование ГЭС морально устарело и созрела необходимость в ее полной замене.

Модернизация Токтогульской ГЭС состоит из трех фаз. Реализация первой фазы была начата в мае 2017 года. В настоящее время во всех четырех энергетических блоках ГЭС заменено основное электро-механическое оборудование - силовые трансформаторы и кабельные линии, а также другое дополнительное энергетическое оборудование.

Установлено новое оборудование, соответствующее всемирным стандартам безопасности и произведенное из современных материалов.

Благодаря этому, отметил Жээнбеков, будут устранены причины, приводящие к срыву работы и создающие угрозы для уверенного функционирования станции.

Глава государства выразил благодарность Азиатскому банку развития за финансирование проекта по первой фазе на сумму 55 млн долларов США. При этом заявил, что благодаря прозрачности отбора реализаторов проекта, удалось сэкономить часть средств, которые пошли на дополнительную реконструкцию распределительной структуры ГЭС.

- Благодаря успешному завершению первой фазы реконструкции, значительно уменьшатся расходы на ежегодные ремонтные и эксплуатационные работы. Повысится энергетическая безопасность, улучшится обеспечение населения и предприятий электричеством, будет создана основа для развития экспортного потенциала. Теперь перед руководителями энергоотрасли стоит задача по снижению уровня нормативных потерь. Вам следует наладить работу по внедрению современных технологий - умных счетчиков, современных цифровых технологий, развитию центра энергетического расчета. Следует приступить к восстановлению инфраструктуры для обеспечения непрерывной и качественной электроэнергией наших потребителей, - поручил президент.

Жээнбеков напомнил, что во время реализации второй и третьей фаз будут заменены четыре агрегата Токтогульской ГЭС. Для финансирования данных работ на общую сумму 320 млн. долларов США будут использованы средства Азиатского банка развития и Евразийского банка. В настоящее время проводится работа по проектированию и выпуску оборудования. Замена гидроагрегатов будет завершена до 2023 года.

- Реализация такого сложнейшего и масштабного проекта обеспечит энергетическую безопасность Кыргызской Республики. Завершение трех фаз позволит в итоге повысить мощность Токтогульской ГЭС до 240 МВатт. Этот проект достоин того, чтобы рассматривать его как строительство еще одной новой ГЭС, подобной Камбар-Атинской ГЭС-2. Продолжительность работы ГЭС будет продлена на 35-40 лет, - резюмировал глава государства.

Кроме того, по его словам, определены источники финансирования введения в эксплуатацию второго агрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 и реконструкции Уч-Курганской ГЭС, начат отбор подрядных организаций. В целом в сфере гидроэнергетики до 2023 года ожидается повышение вырабатываемой мощности на 400 МегаВатт.

Реализация проектов национального масштаба - является задачей государства на будущее. В их числе ГЭС Камбар-Ата-1, Верхне-Нарынский каскад ГЭС, Казарманский каскад ГЭС.

- Требуется 11 лет для введения в эксплуатацию ГЭС Камбар-Ата-1 и достижения ее проектной мощности (1900 МВт). Также требуется повышение потенциала нашей страны по источникам "зеленой" возобновляемой энергии. Стоит задача последовательного освоения неиспользованного гидроэнергетического потенциала страны. Необходимо развивать также источники экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Еще одно важное направление - необходимо обеспечить выход национальной энергосистемы на региональный рынок и ее интеграцию в общую электросистему ЕврАзЭс. Наша национальная энергосистема должна уметь конкурировать на евразийском рынке. В целях полноценной реализации регионального сотрудничества с соседними странами, Кыргызстан должен быть готов к исполнению обязательств по экспорту электроэнергии в рамках проекта CASA-1000. Эффективное исполнение проекта CASA-1000 в разы повысит экспортный потенциал страны в государства Юго-Восточной Азии. В будущем мы нацелены выйти на рынок Китайской Народной Республики, - заключил президент.