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В Бишкеке продают детские коляски, опасные для жизни

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- Бакыт Стамов
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Бишкекчанин Болот намерен подать в суд на иностранную компанию, производящую детские коляски. Об этом редакции VB.KG рассказал он сам.

По его словам, речь идет о китайской компании Mirabell, которая производит детские коляски – аналог продукции голландской компании Greentom.

- Три месяца назад мы купили эту коляску за 12 тысяч сомов в детском магазине в Джале. Уже через месяц она сломалась, место сгиба перестало работать. Мы не стали по этому поводу обращаться в магазин, сам болтами закрепил. Но дело в том, что мы стали замечать, что во время прогулки коляска временами назад норовит упасть. Приходилось быть начеку и придерживать ее руками. Но однажды наш ребенок, которому 1,5 года, заснул в коляске и я, буквально, отвернулся на минутку. В это время коляска упала назад, и ребенок ударился головой. В итоге сотрясение мозга и нам пришлось лежать в больнице, - рассказал Болот с возмущением.

После этого Болот звонил в магазин, чтобы выразить хозяйке магазина возмущение, но она только извинилась перед ним.

- Я ей сказал, как можно продавать такие коляски, которые опасны для жизни. Она говорит, что никто еще не жаловался, но я в больнице встретил женщину, у которой была аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что в последний момент она успела схватить за ручку коляски. Но после этого, говорит, перестала пользоваться этой коляской. Из-за этой коляски мой ребенок получил сотрясение мозга и не дай бог могут быть последствия. Я понимаю, если бы мой ребенок сам был бы виноват, к примеру, неудачно спрыгнул с коляски, но он ведь просто лежал в ней. В итоге хозяйка магазина просто извинилась перед нами, но я это дело так не оставлю. Они чуть не убили моего ребенка и хотят просто отделаться извинениями. Совести совсем у них нет, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382558
Теги:
бизнес, торговля, дети, Бишкек, обман, больница
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Комментарии
1
18.10.2019, 16:35

согласна что нужно засуживать недобросовестных производителей товаров, но и за детьми нужно следить лучше. а вдруг кто бы выхватил ребенка пока вы по сторонам смотрели? тоже коляска была бы виновата? недавно в был случай когда женщина порезала лицо ребенка, которого за руку держали родители и шли по улице по своим делам. так что не сводите глаз с ребенка, особенно с младенца

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Болот
18.10.2019, 17:14

Ну что за тупость!!! Причем здесь порезала лицо или что то в этом роде. Что за манера все так усложнять.  Просто коляска упала назад и ребенок получил сотрясение мозга. И дело в не в том, что я отвернулся, а в том что коляска сама падает. Неужели это так трудно понять. Надеюсь понятно объяснил, даже для особо одаренных

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