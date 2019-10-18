Андрей Бельянинов озаботился судьбой русского языка в ЕАЭС

Приложить усилия к сохранению русского языка на пространстве Евразийского экономического союза призвал председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. "Мне кажется, не надо замалчивать эту проблему, она существует", - заявил он, выступая на состоявшемся в Москве первом Евразийском промышленном Конгрессе "Интеграция".

По мнению Бельянинова, "существенным образом замедляет интеграцию вымывание из нашего обихода русского языка". "Вот мы сейчас забудем русский язык, а на национальных языках мировые труды пока не написаны в тех или иных отраслях знаний. И пора Евразийской экономической комиссии, нашему сообществу заниматься и гуманитарными проблемами – проблемами обучения, начальной, средней школы, высшего образования, признания дипломов ", - считает глава ЕАБР.

В качестве позитивного фактора он отметил налаживание в рамках ЕАЭС сотрудничества в вузовской сфере. Говоря о востребованности русского языка при межгосударственном общении, Андрей Бельянинов подчеркнул: "Этому направлению следует уделять внимание, поскольку оно связано с дальнейшим продвижением интеграции".

Евразийский банк развития был учрежден в 2006 году, его членами являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. ЕАБР, как заявлено, призван содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.