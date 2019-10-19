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Минздрав поручил следить, чтобы все больные получали бесплатный диализ

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- Екатерина Улитина
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18 октября 2019 года в Министерстве здравоохранения прошло совещание с участием министра Космосбека Чолпонбаева и представителей Фонда ОМС, где были обсуждены вопросы порядка предоставления гемодиализных услуг больным с хронической почечной недостаточностью пятой стадии и решение вопроса с получением при необходимости дополнительного 13го,14го сеансов.

На сегодняшний день пациенты начали получать гемодиализные по единой фиксированной цене и в одинаковых условиях. Цена на 2019 год составляет 4700 сомов. А также у всех пациентов имеется свобода выбора клиники с введением в электронную базу данных.

На совещании было озвучено, что проблем по получению дополнительных 13 или 14 сеансов у больных нет, для обеспечения непрерывными бесплатными сеансами больных с ХПН пятой стадии Минздравом и ФОМС принимаются все меры. Процедуры диализных услуг четко отслеживаются, и никто не платил денег за получение дополнительных 13-14 сеансов.

В ходе совещания министр дал поручение четко следить за ходом исполнения постановления и обеспечения непрерывными бесплатными сеансами. "Благодаря новому порядку мы смогли перевести дополнительно 152 человек на бюджетный диализ за счет сэкономленных средств. Теперь, они получают диализ за счёт государства, смогли убрать сооплату в размере 550 сом. И вопрос с дополнительными сеансами, тоже решится в ближайшее время", - отметил Космосбек Чолпонбаев.

По итогам совещания Министерство здравоохранения КР внесло изменение в постановление Правительства об исключении пункта 8 в новом порядке (где указано о 12 сеансах за 1 календарный месяц), документ отправлен в АП КР.


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URL: https://www.vb.kg/382575
Теги:
Минздрав, гемодиализ, Кыргызстан, Космосбек Чолпонбаев
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