Сотрудник милиции не пропустил детей на "зебре". Его оштрафовали

Сотрудник внутренних дел, ехавший на служебной автомашине, оштрафован на 3 тысячи сомов за то, что не пропустил детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

- Сотрудниками УОБДД по городу Бишкек сразу же установлена спецавтомашина, и на водителя был составлен протокол за нарушение статьи 123-1 (Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств) Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, и выписан штраф в размере 3 тысячи сомов, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Служба внутренних расследований МВД КР по Бишкеку начала служебную проверку в отношении сотрудника милиции. О ее результатах будет дано дополнительное сообщение, пообещали в ГУВД.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно как водитель служебной автомашины милиции едва не сбил детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.