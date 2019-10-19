Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сотрудник милиции не пропустил детей на "зебре". Его оштрафовали

113  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудник внутренних дел, ехавший на служебной автомашине, оштрафован на 3 тысячи сомов за то, что не пропустил детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

- Сотрудниками УОБДД по городу Бишкек сразу же установлена спецавтомашина, и на водителя был составлен протокол за нарушение статьи 123-1 (Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств) Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, и выписан штраф в размере 3 тысячи сомов, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Служба внутренних расследований МВД КР по Бишкеку начала служебную проверку в отношении сотрудника милиции. О ее результатах будет дано дополнительное сообщение, пообещали в ГУВД.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно как водитель служебной автомашины милиции едва не сбил детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382577
Теги:
ГУВД, дети, ПДД, социальные сети, штраф, Кыргызстан, ГУОБДД, пешеходный переход
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  