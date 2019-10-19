Задержание кыргызстанцев в Москве было законным - комментарий посольства

Суд решил оштрафовать молодых людей и выдворить из России

Задержание кыргызстанцев в Москве было законным. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

Напомним, российские правозащитники сообщили, что двоих граждан Кыргызстана без объяснений задержали у выхода из Центра госуслуг в Москве и незаконно удерживали в отделении полиции.

В посольстве Кыргызстана разробрались в данном инциденте. Оказалось, что 26-летнего Урамчина уулу Акжола и 24-летнюю Жэналиеву Нуризу правоохранительные органы уже привлекали к ответственности за фальшивую регистрацию по месту жительства.

- Несмотря на полученное административное взыскание, они, не приняли меры для легализации своего пребывания на территории России, 16 октября 2019 года в 13 часов 40 минут по адресу: г. Москва, ул. Суздальская д. 32/1 были повторно задержаны за истечение срока пребывания и уклонение от выезда из России, - говорится в сообщении посольства.

17 октября состоялся суд, ход которого отслеживался Посольством. В результате рассмотрения судом административного правонарушения указанными кыргызскими гражданами, им назначено наказание в виде штрафа и административного выдворения за пределы России в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Указанные граждане в суде свою вину признали полностью.