Юные кыргызстанки выступили на фестивале "Белая трость" в Москве

Благотворительный фестиваль незрячих детей "Белая трость" прошел в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Организатором его выступила заслуженная артистка России Диана Гурцкая совместно с Национальной федерацией слепых. А участие приняли вместе со звездами российской эстрады юные исполнители, испытывающие проблемы со зрением, из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины.

В нынешнем году этот фестиваль отметил свое 10-летие. И традиционно был приурочен к отмечаемому 15 октября Международному дню белой трости - символу незрячего человека. В приветственном послании, которое направил участникам президент РФ Владимир Путин, отмечается вклад проекта в развитие детского и юношеского творчества. И подчеркивается, что данный форум выполняет важную миссию - привлекает внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями.

По словам Дианы Гурцкой, среди участников этого шоу много тех детей, кому уже не раз, несмотря на возраст, пришлось столкнуться с равнодушием и бессердечием окружающих. Однако благодаря миру творчества, поддержке родных они смогли найти свой жизненный путь. "Очень важно дать возможность этим детям почувствовать, что они не одиноки, протянуть руку помощи, дать возможность раскрыться уникальным талантам", – заявила Диана Гурцкая.

Партнером фестиваля стал Добровольческий центр Московского государственного педагогического университета. Волонтеры этого центра встречали гостей в аэропортах и вокзалах Москвы, а также поддерживали их во время выступления на сцене, вручали памятные подарки.

Кыргызстан на фестивале представляли 15-летние Саида Байышова и Зарина Табылды кызы. Обе они уже участвовали у себя на родине в проекте "Журогумдо музыка", Саида поет в школьном хоре "Мол булак", Зарина играет на национальном духовом инструменте чопо чоор.

Вместе с юными участниками на сцене Государственного Кремлевского дворца выступили Валерия, Зара, Алсу, Анита Цой, Марк Тишман, группа "A'Studio" и другие популярные певцы, детские коллективы "Буратино", "Домисолька", шоу-группа "Непоседы", хор телевидения и радио ВГТРК.