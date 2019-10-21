Разведчики Кыргызстана приняли участие в специальном учении ОДКБ

Уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований – такова была цель завершившегося 18 октября специального учения ОДКБ "Поиск-2019" с силами и средствами разведки государств-партнеров. Эти маневры стали одним из этапов крупномасштабного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", утвержденного решениями Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщили в Объединенном штабе данной организации.

Первый этап под названием "Эшелон-2019" проводился 8-10 октября на территории Нижегородской области России с силами и средствами материально-технического обеспечения стран ОДКБ. И ставил целью маттехобеспечение формирований Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в ходе совместной антитеррористической операции. Здесь же в период с 14 по 18 октября в рамках учения "Взаимодействия-2019" отрабатывались подготовка и проведение силами КСОР совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, обнаружение, разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, десантирование различными способами, ведение штурмовых действий.

А учение "Поиск-2019" проходило 14-18 октября на территории четырех белорусских военных полигонов. В ходе него помимо разведывательных и специальных задач по ликвидации бандформирований отрабатывались вопросы оказания гуманитарной и медицинской помощи гражданам в населенном пункте после восстановления там правопорядка. И были задействованы также подразделения внутренних войск министерств внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям, входящим в комплект КСОР.

На очереди – совместное, в рамках "Боевого братства-2019", учение "Нерушимое братство-2019", которое пройдет с 21 по 29 октября на территории Таджикистана. Участие во всех этапах принимают военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана