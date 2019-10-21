Актеры Бишкекского гортеатра признаны "Лучшим актерским ансамблем" в РК

Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева с успехом выступил на III Международном фестивале театров имени Ж. Хаджиева, который состоялся 15-19 октября в Казахстане, городе Жесказган. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского театра.

Актеры театра одержали победу в номинации "Лучший актерский ансамбль", а актриса театра Жайнагуль Абдусалам кызы удостоилась почетного приза "Лучшая женская роль второго плана".

Со своими лучшими работами в этом году на ІІІ Международный фестиваль прибыли Государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова из Алматы, казахский музыкально-драматический театр им. Абая из Семея, Восточно-Казахстанский областной драматический театр из Усть-Каменогорска, Западно-Казахстанский областной казахский драматический театр им. Х. Букеевой из Уральска, Таджикский Государственный молодежный театр им. М. Вахидова, театр-студия "Турон" из Ташкента.

Цель фестиваля - развитие театрального искусства, укрепление творческих связей, открытие новых имён в театральном мире. Он посвящён памяти заслуженного деятеля Казахстана, одного из основоположников Жезказганского театра, талантливого режиссёра Жаната Хаджиева.

На суд зрителей и международных критиков Бишкекский театр представил работу режиссёра-постановщика Татьяны Захаровой "Сфорцандо". В основе постановки с интригующим названием - произведение известного французского драматурга Жана Ануя "Оркестр". Пьеса была написана автором в 1962 году. Действие происходит в Европе после Второй мировой войны. Герои Ануя - музыканты женского оркестра, который выступает на эстраде кафе в маленьком курортном городке. Трагифарс "Сфорцандо" знакомит публику с людьми, чьи судьбы были изломаны войной. По ходу действия зрители узнают трагическую судьбу того или иного музыканта. Кому-то изменил любимый человек, кто-то влюблен в чужого мужа, а кто-то расстался с единственной любимой дочерью, так как не имеет возможности одновременно заботиться о ней и зарабатывать деньги. Каждый из героев несчастен по-своему. Хоть какое-то успокоение эти люди находят, играя в оркестре на потребу отдыхающей публике.

- Почему мы остановили свой выбор на этой пьесе? Наверное, потому, что нас, деятелей искусства, волнует то, о чем мы говорим со своим зрителем, и насколько это созвучно дню сегодняшнему. Нам приятно, что наша работа понравилась, спектакль тронул сердца людей. Приятно, что актеры нашего театра получили такую высокую оценку, - цитирует художественного руководителя театра, заслуженного деятеля культуры КР Айгуль Умуралиеву пресс-служба Бишкекского городского театра.