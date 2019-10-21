Убийство владельца кафе "Мадина". Подозреваемые водворены в СИЗО

Четверо подозреваемых в убийстве бизнесмена Хуфура Абдурахемана арестованы и водворены в СИЗО Бишкека. Решение накануне принял Свердловский районный суд столицы.

Как сообщили в ГУВД Бишкека, подозреваемых в убийстве задержали на территории столицы 18 октября, еще несколько человек проходят по делу в качестве свидетелей. Во время расследования было установлено место захоронения пропавшего бизнесмена. Его тело закопали на окраине села Кочкорка в Нарынской области.

Автомобиль Хуфура Абдурахемана "BMW Х5" перекрасили в черный цвет и попытались вывезти из страны. Автомашину задержали на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" в Чуйской области.

В качестве подозреваемых в деле проходят: К.Э. 1964 года рождения, уроженец Нарынской области, Ш.У. 1990 года рождения, уроженец г.Бишкек, Б.К. 1990 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области, Д.В. 1986 года рождения, уроженец Республики Казахстан.

Напомним, последний раз Хуфура Абдурахемана видели выезжающим на своем автомобиле с рынка "Мадина" в Бишкеке 4 октября около 18.00. Домой бизнесмен так и не вернулся. На следующий день его родственники обратились в милицию с просьбой помочь в поисках.