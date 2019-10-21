Адвокат: Индиру Джолдубаеву обвиняют в сговоре со свидетелем

В деле по незаконному освобождению Батукаева нет никакой государственной тайны. Поэтому непонятно, по какой причине судебный процесс будет закрытым. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась адвокат экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой Алия Турумбекова.

По ее словам, народ уже давно в курсе происходящего.

- Хорошо процесс закрытый, но в связи с чем? Гласность же должна быть. Во-первых, это дело резонансное и интересует всех кыргызстанцев. Если действительно те лица, которые проходят по этому делу, виновны и есть тому доказательства, то чего скрывать. Я понимаю, что они ссылаются на один засекреченный том. Во-первых, он даже не в запечатанном виде пришел, во-вторых, получается какой смысл все дело засекречивать. Можно было бы один том рассмотреть в закрытом порядке, но остальные в открытом порядке. Тем более, как выяснилось, следователи эти 26 томов сканировали в ЦУМе, у простых специалистов. Тогда какой смысл скрывать это дело от народа. Ничего в этом деле нет секретного, если даже люди, которые его сканировали, имели к нему доступ, - сказала Турумбекова.

Также адвокат выразила непонимание, по каким критериям обвинение фигурирующих в этом деле лиц записала либо в обвиняемые, либо в свидетели.

- К примеру, предъявляют моей подзащитной обвинение в сговоре с такими лицами, как Рысалиев, Атамбаев, Атаханов и так далее. При этом также в этом деле фигурируют экс-глава МВД Абдулда Суранчиев, Турсунбек Акун, экс-замглавы Генпрокурора Усманова, но маразм заключается в том, что тот же Суранчиев не привлечен к уголовной ответственности. Если он не привлечен, то как можно его в нашем постановлении указывать, что он был в сговоре с моей подзащитной? Получается, по постановлению следствия свидетель и обвиняемая были в сговоре. Вы такое где-нибудь в юридической практике встречали? Турсунбеку Акуну также не предъявлено обвинение. То есть очень много моментов, которые должен знать народ. Невольно складывается впечатление, раз им не предъявляют обвинение, то их хотят просто "отмазать", - добавила она.