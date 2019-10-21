Летчики России участвуют в обучении и воспитании юных кыргызстанцев

Военнослужащие российской авиационной базы ОДКБ "Кант", выполняющие в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и стабильности, активно сотрудничают с местными школами в обучении и воспитании подрастающего поколения.

На днях, к примеру, представители медицинской службы воинской части провели для учащихся десятых и одиннадцатых классов школы-гимназии № 4 города Кант занятие по оказанию первой медицинской помощи в экстренных случаях. При этом упор был сделан на отработку необходимых в таких ситуациях навыков.

Авиаторы не утомляли ребят скучной лекцией, а сразу перешли к практическим действиям. Школьникам это понравилось, они активно участвовали в показе, делились своими знаниями в этой области и задавали много вопросов.

Опытный медик авиабазы объяснил и показал на практике, как нужно действовать при остановке дыхания, отравлениях, ожогах, электрических травмах, тепловом ударе, утоплении, укусе змей и ядовитых пауков, как правильно останавливать кровь, накладывать повязки и делать многое другое, чтобы спасти жизнь человека в ситуациях, когда счет идет на минуты.

Судя по оживленной атмосфере, старшеклассникам было интересно. В простой и доступной форме им рассказали и показали, как нужно оказывать неотложную помощь в экстремальных ситуациях, когда рядом нет медиков. Представителей воинской части они поблагодарили дружными аплодисментами.

Как отметила завуч-организатор школы-гимназии Эльвира Жапарова, это занятие проведено было как нельзя кстати. Дело в том, что у них сейчас не ведутся уроки по ОБЖ (обеспечению безопасности жизнедеятельности), потому что нет преподавателя. И вообще, они рады такому сотрудничеству с российской воинской частью.

До этого военнослужащие организовали для учащихся школы-гимназии встречу с местным имамом и иереем авиабазы, на которой речь шла о религиозном экстремизме. Представители духовенства объяснили ребятам, какой информации в Интернете можно верить, а какой нет. Говорили они убедительно, приводили конкретные примеры.

В этой, а также в других школах Канта и ближайших сел авиаторы проводят уроки мужества, встречи, викторины и другие мероприятия, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В сентябре военнослужащие российской Военной автоинспекции (ВАИ) с авиабазы "Кант" провели во всех кантских школах занятия по Правилам дорожного движения в рамках акции "Знай ПДД как таблицу умножения". Такие занятия всегда завершались демонстрацией служебного автомобиля ВАИ. Каждый ученик мог сесть в машину, включить специальные проблесковые маячки, сирену и подать команду по громкоговорителю.

А еще учащиеся школ, с которыми сотрудничают российские военные, нередко приезжают к ним на авиабазу, где могут своими глазами увидеть, как служат российские защитники Отечества, понаблюдать за полетами и даже оказаться в кабине знаменитого самолета-штурмовика Су-25 на месте летчика.