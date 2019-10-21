Президент Сооронбай Жээнбеков прибыл с рабочим визитом в Японию

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 октября, прибыл с рабочим визитом в город Токио (Япония). Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Также в рамках рабочего визита запланирована двусторонняя встреча Президента Кыргызской Республики с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, состоится встреча Президента Сооронбая Жээнбекова с руководителями крупнейших корпораций Японии и соотечественниками, проживающими в Японии.