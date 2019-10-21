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Президент Сооронбай Жээнбеков прибыл с рабочим визитом в Японию

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 октября, прибыл с рабочим визитом в город Токио (Япония). Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Также в рамках рабочего визита запланирована двусторонняя встреча Президента Кыргызской Республики с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, состоится встреча Президента Сооронбая Жээнбекова с руководителями крупнейших корпораций Японии и соотечественниками, проживающими в Японии.


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URL: https://www.vb.kg/382601
Теги:
визит, президент, Япония, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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