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В Новосибирске осудили кыргызстанца за грабеж

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- Евгений Денисенко
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Срок получил в Новосибирске 23-летний гражданин Кыргызстана. Он был осужден по статье "Грабеж с применением насилия" УК РФ.

По информации Калининской районной прокуратуры Новосибирска, инцидент произошел в ночь на 20 июля текущего года.

Согласно материалам дела, пьяный Михаил К., приезжий из Кыргызстана, увязался на улице за девушкой, разговаривавшей по смартфону. А потом вдруг подбежал к ней и ударил кулаком в лицо. У упавшей на землю пострадавшей он забрал ее смартфон, стоимостью около 15 тысяч рублей, и поспешил покинуть место преступления.

Однако скрыться от сотрудников правоохранительных органов ему не удалось. В результате оперативно-розыскных мер, предпринятых после обращения девушки в полицию, кыргызстанец был задержан. При нем нашли и тот самый смартфон. Михаил написал явку с повинной.

"Суд учёл признание вины, отсутствие судимости и молодой возраст обвиняемого и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Смартфон возвращён потерпевшей, - сообщили в прокуратуре Калининского района.


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URL: https://www.vb.kg/382604
Теги:
грабеж, Россия, Кыргызстан, смартфоны, Мигрант
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