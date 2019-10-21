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Ремонт бассейна во Дворце спорта откладывается. Необходимо изменить закон

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- Вячеслав Аникин
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Госструктуры намерены помочь Госагентству по молодежной политике, физической культуре и спорту с реконструкцией бассейна в столичном Дворце спорта имени Кожомкула. Правда, когда будет оказана необходимая поддержка точно неизвестно.

Как сообщил директор Госагентства Канат Аманкулов, руководители Министерства экономики и Фонда Госимущества на недавней встрече с ним согласились внести поправки в действующий Закон о Государственно - частном партнерстве, которые во многом облегчат решение этой задачи. Дело в том, что у государства нет и не предвидется средств на ремонт единственного в стране 50-метрового бассейна, отвечающего всем мировым стандартам. По этой причине он стоит сухим уже более 15 лет. Восстановить водный спортивный объект готовы частные кампании, но с условием передачи его им в аренду сроком не менее десяти лет. Однако, Закон "О государственно - частном партнерстве" запрещает им делать это, ограничивая сроки аренды до трех лет. "Но за столь короткий срок, - подчеркивает Аманкулов, - бизнесмены не смогут окупить даже собственные затраты, не говоря уже о получении прибыли. Поэтому вопрос с реконструкцией бассейна до сих пор остается не решенным".

По осторожным прогнозам директора Госагентства по спорту, поправки к действующему нормативно - правовому акту будут внесены Министерством экономики и Фондом Госимущества до конца года, а в январе переданы на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

Все годы пловцы сборной Кыргызстана тренируются в 25-метровом бассейне "Дельфин" или готовятся к крупным международным соревнованиям в частном 50-метровом бассейне на Иссык - Куле. И только несколько раз в году Государственное агентство по физической культуре и спорту выделяет деньги ведущим пловцам страны на прохождение учебно - тренировочных сборов за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/382606
Теги:
бассейн, законопроект, ремонт, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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