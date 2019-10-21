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Скандал в Минсельхозе. Эркинбека Чодуева обвинили в вымогательстве?

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- Бакыт Стамов
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Бывший глава Департамента пастбищ животноводства и рыбного хозяйства Минсельхоза Бакытбек Макмытканов обвинил главу ведомства Эркинбека Чодуева в незаконном своем увольнении. Об этом он заявил журналистам в приемной самого министра.

По его словам, за сохранение должности с него запросили определенную плату.

"Меня на эту работу 3 месяца назад пригласил сам Эркинбек Чодуев. И вот недавно, когда я был в командировке, меня уволили. Мне говорили до этого, что надо заплатить деньги за свою должность, но я не верил. Оказывается, правда. За необоснованное увольнение я буду судиться", - сказал он.

В свою очередь советник главы Минсельхоза Асылбек Исаков опроверг слова Мамытканова.

"Все что он говорит – это неправда. Он ушел по собственному желанию. До этого он получил выговор на невыполнение множества заданий. В ближайшее время дадим полную информацию", - заверил он.


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URL: https://www.vb.kg/382607
Теги:
Минсельхоз, суд, увольнение, Кыргызстан, скандал
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Комментарии
Однако
21.10.2019, 16:42

Это беда современного Госаппарата Кыргызстана. Руководители собирают вокруг себя некомпетентных работников по родственному, постельному принципу, или по принципу "дай на лапу". А также многие руководители боятся сильных сотрудников, которые на голову выше их самих, боятся и давят на них всеми возможными силами чтобы "выжить". А в данном случае советник министра Асылбек Исаков ведет себя очень некомпетентно, лыбится как слабоумный, скрывает  информацию, недоговаривает что то, про шоу лепечет (ну если советники так себя ведут, то что говорить о других). Если есть недостатки в уволенном сотруднике то почему бы сразу конкретно их не обозначить и сказать на камеру, сразу видно ждет своего "хозяина", типична шестерка. Такая же ситуация и в сфере образования, ректоры некоторых вузов работают по аналогичной схеме.

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