Скандал в Минсельхозе. Эркинбека Чодуева обвинили в вымогательстве?

Это беда современного Госаппарата Кыргызстана. Руководители собирают вокруг себя некомпетентных работников по родственному, постельному принципу, или по принципу "дай на лапу". А также многие руководители боятся сильных сотрудников, которые на голову выше их самих, боятся и давят на них всеми возможными силами чтобы "выжить". А в данном случае советник министра Асылбек Исаков ведет себя очень некомпетентно, лыбится как слабоумный, скрывает информацию, недоговаривает что то, про шоу лепечет (ну если советники так себя ведут, то что говорить о других). Если есть недостатки в уволенном сотруднике то почему бы сразу конкретно их не обозначить и сказать на камеру, сразу видно ждет своего "хозяина", типична шестерка. Такая же ситуация и в сфере образования, ректоры некоторых вузов работают по аналогичной схеме.