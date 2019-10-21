Скандал в Минсельхозе. Эркинбека Чодуева обвинили в вымогательстве?

Бывший глава Департамента пастбищ животноводства и рыбного хозяйства Минсельхоза Бакытбек Макмытканов обвинил главу ведомства Эркинбека Чодуева в незаконном своем увольнении. Об этом он заявил журналистам в приемной самого министра.

По его словам, за сохранение должности с него запросили определенную плату.

"Меня на эту работу 3 месяца назад пригласил сам Эркинбек Чодуев. И вот недавно, когда я был в командировке, меня уволили. Мне говорили до этого, что надо заплатить деньги за свою должность, но я не верил. Оказывается, правда. За необоснованное увольнение я буду судиться", - сказал он.

В свою очередь советник главы Минсельхоза Асылбек Исаков опроверг слова Мамытканова.

"Все что он говорит – это неправда. Он ушел по собственному желанию. До этого он получил выговор на невыполнение множества заданий. В ближайшее время дадим полную информацию", - заверил он.