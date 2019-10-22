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Более 48 млн сомов выделено на обновление кузницы чемпионов

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- Вячеслав Аникин
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Более 48 миллионов сомов выделило государство на капитальный ремонт Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова (бывшее Республиканское училище олимпийского резерва).

На эти деньги в рекордно короткие сроки (всего за три месяца) были отремонтированы залы вольной и греко-римской борьбы, бокса, тяжелой атлетики, а также фойе учебного корпуса колледжа и общежития для учащихся. Кроме того, приобретены компьютеры, принтеры, интерактивные доски, повседневная и парадная форма для будущих чемпионов, мебель и другие необходимые вещи. А с будущего года на питание одного учащегося колледжа будет расходоваться не 213 сомов в день, а 326.

Как сообщил VB.KG директор колледжа Кадырбек Эргешов, правом поступления в колледж без вступительных экзаменов будут пользоваться победители республиканской юношеской олимпиады "Келечек", которая в нынешнем году прошла первый раз в Джалал - Абаде. И как отметил далее директор Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Аманкулов, сейчас в правительстве рассматривается вопрос о выделении колледжу дополнительных 40 миллионов сомов для возведения на его территории новых залов для единоборств и тяжелой атлетики.

Кроме того, вместо не прошедших аттестацию тренеров, взяты на работу новые наставники, которые доказали, что умеют растить чемпионов. Среди них заслуженный тренер Кыргызстана, воспитавший в свое время известного боксера - профессионала Алмаза Раимкулова - Кален Асанов. "Я мечтаю, - говорит Кадырбек Эргешов, - чтобы наш колледж как можно скорее быстрее вернул себе славу настоящей кузницы чемпионов."

Необходимо также отметить,что за прошедший год ни один учащийся колледжа не был замечен в организации драк и грабежах ровесников из близлежащих школ. Раньше такая печальная практика, к сожалению, имела место быть.


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URL: https://www.vb.kg/382609
Теги:
ремонт, спорт, школа, Бишкек, Кыргызстан
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