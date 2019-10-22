Более 48 млн сомов выделено на обновление кузницы чемпионов

Более 48 миллионов сомов выделило государство на капитальный ремонт Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова (бывшее Республиканское училище олимпийского резерва).

На эти деньги в рекордно короткие сроки (всего за три месяца) были отремонтированы залы вольной и греко-римской борьбы, бокса, тяжелой атлетики, а также фойе учебного корпуса колледжа и общежития для учащихся. Кроме того, приобретены компьютеры, принтеры, интерактивные доски, повседневная и парадная форма для будущих чемпионов, мебель и другие необходимые вещи. А с будущего года на питание одного учащегося колледжа будет расходоваться не 213 сомов в день, а 326.

Как сообщил VB.KG директор колледжа Кадырбек Эргешов, правом поступления в колледж без вступительных экзаменов будут пользоваться победители республиканской юношеской олимпиады "Келечек", которая в нынешнем году прошла первый раз в Джалал - Абаде. И как отметил далее директор Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Аманкулов, сейчас в правительстве рассматривается вопрос о выделении колледжу дополнительных 40 миллионов сомов для возведения на его территории новых залов для единоборств и тяжелой атлетики.

Кроме того, вместо не прошедших аттестацию тренеров, взяты на работу новые наставники, которые доказали, что умеют растить чемпионов. Среди них заслуженный тренер Кыргызстана, воспитавший в свое время известного боксера - профессионала Алмаза Раимкулова - Кален Асанов. "Я мечтаю, - говорит Кадырбек Эргешов, - чтобы наш колледж как можно скорее быстрее вернул себе славу настоящей кузницы чемпионов."

Необходимо также отметить,что за прошедший год ни один учащийся колледжа не был замечен в организации драк и грабежах ровесников из близлежащих школ. Раньше такая печальная практика, к сожалению, имела место быть.