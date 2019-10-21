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Минобраз: Все учителя получат повышение к зарплате

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- Екатерина Улитина
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Повышение заработной платы на 30% коснется всех учителей, в том числе не имеющих профильного педагогического образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В соответствии с последней редакцией Закона "О статусе учителя" педагогом в школе может работать специалист с профильным педагогическим образованием.

При этом в школах республики примерно 2,5% учителей (около двух тыс. из 77 тыс.) не соответствуют данному требованию, но имеют высшее или среднее профессиональное образование по какой-либо специальности.

Стоимость учебного часа и прежде отличалась у педагогов с высшим педагогическим образованием и педагогов со средним профессиональным образованием.

Стоимость учебного часа увеличивается для учителей средней и высшей школы:

  с 60 до 78 сом за урок - для лиц со средним профессиональным педагогическим образованием,

  с 67,5 до 87,8 сомов за урок – для лиц с высшим педагогическим образованием с присвоением квалификации бакалавра,

  с 75 до 97,5 сомов за урок – для лиц с высшим педагогическим образованием с присвоением квалификации специалиста или магистра.

Для педагогов начальной школы стоимость часа увеличится:

с 78 до 93,6 сомов за урок – при наличии среднего профессионального образования,

с 87,8 до 105,36 сомов за урок – при наличии высшего педагогического образования с квалификацией "бакалавр",

с 97,5 до 117 сомов за урок – при наличии высшего педагогического образования с квалификацией "магистр" или "специалист".

В пресс-службе Минобразования отметили, что оплата учителей без педагогического образования будет рассчитываться по тем же ставкам.


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URL: https://www.vb.kg/382612
Теги:
зарплата, образование, Кыргызстан, учителя, Министерство образования
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Комментарии
Ученик
22.10.2019, 06:43

Давайте в министерстве образования тоже пересчитаем и поделим на педагогов и непедагогов,соответственно и заработную плату. Нигде не делят,а мин.образ. делит.

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Местный гражданин
22.10.2019, 10:13

Нас не волнуют отписки мин образования. У нас вопрос: почему нас делят на магистров, бакалавров и т. Д.? Если я бакалавр, я что веду урок меньше или работаю меньше.? Стаж в 21 год уже наверное позволил мне получать повышение на уровне с магистрами. Или что, мы стали вдруг учителями второго сорта. Тогда получается, кому как платят, тот так и работает. Пусть тогда пашут специалисты и новоявленные магистры.

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