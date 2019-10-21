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Минобразования: Увольнять учителей из-за незнания госязыка не будут

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане увольнять учителей из-за незнания кыргызского языка не будут. Об этом редакции VB.KG пояснили в Министерстве образования КР.

По данным ведомства, школьные учителя не будут сдавать тест на знание государственного языка.

- Такое требование есть только к государственным и муниципальным служащим, - сказали в Минобразовании.

Напомним, ранее в редакцию VB.KG обратилась группа учителей, которые высказали свое опасение в том, что с 2020 года их могут уволить из школ из-за незнания государственного языка.


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URL: https://www.vb.kg/382616
Теги:
кыргызский язык, Кыргызстан, учителя, Кыргызтест, экзамен, Министерство образования
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