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Посол России поздравил победителей конкурса романсов в Бишкеке

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- Александр Тузов
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова поздравил победителей международного конкурса исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада".

Победителей поздравляли и министр культуры Кыргызстана Азамат Жаманкулов, исполняющая обязанности руководителя представительства Россотрудничества в КР Екатерина Ерёмина, члены жюри конкурса Народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева, руководитель Московского международного конкурса "Романсиада", заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России Галина Преображенская, лауреаты Московского международного конкурса "Романсиада" Евгений Южин, Павел Иванов и Береке Енкебаева, Народный артист Узбекистана Аваз Раджабов, и президент русского культурного центра "Гармония" Александр Степанюк.

Творческое состязание собрало более cемидесяти исполнителей из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Обладателем гран-при конкурса стал студент V курса Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова Миран Жанарбай уулу, который в декабре будет представлять Кыргызстан на Московской международной "Романсиаде".

Читайте подробности в газете "Вечерний Бишкек" за 22 октября.


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URL: https://www.vb.kg/382619
Теги:
конкурс, филармония, посол, Министерство культуры и туризма
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