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Стройкомпания: Отрадно, что судьба Дворца спорта не безразлична обществу

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- Оксана Гут
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Строительная компания Elite House, которая занималась заменой кресел во Дворце спорта, призывает всех горожан и бизнес подключиться к реконструкции спортивного учреждения. Об этом редакции VB.KG сообщили в самой компании.

По данным стройкомпании, дворец спорта имени Кааба уулу Кожомкула был построен в 1974 году и за эти годы стал значимым объектом в спортивной и культурной жизни нашей страны. Именно здесь проходят крупнейшие спортивные соревнования, мероприятия, концерты с участием отечественных и зарубежных артистов.

"Компания Elite House проводит ответственную корпоративно-социальную политику в рамках которой помогает Бишкеку и вносит свой вклад в развитие и реконструкцию Дворца спорта. Стоит отметить, что на сегодняшний день ремонтные работы еще не завершены. И замена кресел лишь первый этап проводимых работ компанией Elite House. В ближайшее время планируется замена занавеса и указателей в зале. Кроме того, будут решены другие проблемы, озвученные администрацией Дворца спорта, в рамках установленного бюджета.

Между компанией Elite House и Дворцом спорта им. Кожомкула было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве, в рамках которого компания проводит работы по реконструкции концертного зала. Elite House в полной мере выполняет взятые на себя обязательства и завершит работы, оговоренные в рамках соглашения, в установленные сроки.

Отрадно, что судьба такого значимого объекта республиканского значения, как Дворец спорта им. Кожомкула не безразлична обществу. Компания Elite House надеется, что внимание, привлеченное к нашему вкладу в реконструкцию концертного зала, будет направлено в позитивное русло. И горожане, и бизнес внесут свой посильный вклад в дальнейшее развитие и реконструкцию Дворца спорта имени Кааба уулу Кожомкула", - говорится в сообщении строительной компании.


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URL: https://www.vb.kg/382620
Теги:
ремонт, спорт, строительство, Бишкек, Кыргызстан, скандал
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