В столице Китая обсуждают штрафы за плевки

Пекин введет правила для стимулирования культурного поведения в общественных местах, которые затронут разные аспекты, включая окружающую среду и санитарию, общественный порядок, транспорт и поездки, жизнь в микрорайонах, туризм, Интернет и телекоммуникации. Об этом сообщил Постоянный комитет Собрания народных представителей города Пекина.

Как стало известно, на днях уже стартовал сбор общественного мнения в отношении проекта данных правил, опубликованного комитетом.

Такие виды некультурного поведения, как произвольное плевание на улице, пересечение улицы на красный свет, выгул собак без поводка, игнорирование правил относительно сидячих мест в общественном транспорте, нахождение с неприкрытым одеждой торсом в общественных местах, выбрасывание предметов из зданий, и другие внесены в список некультурного поведения. Совершение их влечет за собой наложение штрафа, максимальный размер которого может достигать 1000 юаней (около 141 долл.).

Согласно проекту, также будет создана система регистрации данных в целях поощрения тех, кто культурно ведет себя. У них будет возможность пользоваться льготной политикой в таких сферах, как жилье и медицинское обслуживание.

Автор: Нина Ниичипорова