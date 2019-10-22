Минсельхоз: Попытки Мамытканова представить себя жертвой выглядят комично

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР распространила свой ответ относительно заявления Бакытбека Мамытканова о необоснованности его освобождения от должности директора Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства.

В ведомстве напомнили, что Бакытбек Мамытканов был назначен на должность директора Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Минсельхоза КР 5 июля 2019 года распоряжением премьер-министра КР.

- По итогам внутреннего мониторинга деятельности структурных подразделений Министерства было выявлено бездействие Бакытбека Мамытканова по решению текущих вопросов и задач, поставленных перед Департаментом пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства, - сообщают в пресс-службе ведомства.

И уверяют, что Мамытканов из-за отрицательных показателей работы 4 октября 2019 года сам написал на имя премьер-министра КР заявление с просьбой освободить его от исполнения обязанностей директора по собственному желанию.

И, учитывая наличие заявления, глава правительства подписал соответствующее распоряжение.

- Таким образом, попытки Бакытбека Мамытканова представить себя жертвой политического заговора, обманутым человеком и просто профессионалом, которого необоснованно увольняют с занимаемой должности, выглядят странно и несколько комично, - заключили в Минсельхозе.