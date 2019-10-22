Маршрутки вон! А кто за них?

В октябре прошлого года вышло скандальное постановление правительства, на основании которого центральная часть столицы должна быть очищена от микроавтобусов. Документ увидел свет, несмотря на многочисленные протесты перевозчиков и непонимание со стороны рядовых горожан. Однако прошел уже год, а все осталось на своих местах. Транспортники просят создать комиссию по пересмотру постановления и хотят принять участие в ее работе.

Движение в столице остановится

Сфера пассажирских перевозок в столице является какой–то заколдованной. Каждый новый градоначальник или премьер–министр, заступая на службу, обещает навести в ней порядок - закупить достаточное количество автобусов и троллейбусов, убрать дублирующие маршруты, освободить дороги путем сокращения движения на них микроавтобусов, выведя последние в новостройки и так далее. Оно и понятно, очки перед гражданами набирать как–то надо, а перевозки - тема всегда животрепещущая и народ на нее гарантированно реагирует.

Но в реальности Бишкек имеет те же самые проблемы, какие были и десять–пятнадцать лет назад. Разве что пассажирский транспорт большой вместимости все же стал приобретаться. Пусть со скрипом, на кредитные средства, которые еще надо будет отдавать. Правда, нормально обслуживать его у мэрии не получается, а потому большое число автобусов отправилось на металлолом раньше положенного срока.

И пока электорат выслушивает популистские обещания очередных назначенцев на должности, львиную долю пассажиропотока обслуживают частные маршрутные такси. И как бы к ним ни относились чиновники, и как бы их ни ругали горожане, без них Бишкек остановится. Это неоспоримый факт, противопоставить ему ни мэрии, ни правительству пока нечего.

Государственные мужи на каждом углу кричат о государственно–частном партнерстве. И вот это как раз тот случай, где бы оно очень пригодилось. Казалось бы, сядьте за стол переговоров с перевозчиками, придите к общему знаменателю по всем наболевшим вопросам, а их огромное множество, ударьте по рукам и идите работать. Глядишь, через пару лет частники отказались бы от микроавтобусов и перешли бы на машины большой вместимости. То есть инвестировали бы в экономику страны достаточно большие деньги.

Вместо этого власти, особенно городские, постоянно пытаются прижать предпринимателей, закручивают им гайки и просто не выполняют своих прямых обязанностей. Простой пример: сейчас практически все перевозчики работают без договоров с мэрией. Документы просрочены уже несколько лет, а новый конкурс все не объявляют. Впрочем, отцы города и не могут этого сделать. Потому как маршруты не числятся в реестре муниципальной собственности и распоряжаться ими, проводя аукционы, мэрия просто–напросто не имеет права.

Центр не для них

Вдобавок к этому перевозчиков постоянно пугают, что их уберут из центра города, оставив там только муниципальный транспорт. В частности, такой пунктик значился в программе социально–экономического развития города на 2017–2020 годы, которая была разработана командой экс–мэра Албека Ибраимова. Да и до него этот момент декларировался почти всеми градоначальниками. Не дают покоя эти маршруты нашим "доблестным" мэрам.

Но если столичные власти только пугали предпринимателей, то правительство пошло на решительный, правда, не очень обдуманный, шаг: выпустило постановление № 504, которое гласит, что в центральной части города Бишкека, а именно в квадрате улиц Ибраимова, Боконбаева, а также проспектов Чуй и Молодой Гвардии должен курсировать исключительно общественный муниципальный транспорт.

Обычно к любому правительственному документу должен прилагаться механизм, согласно которому он будет реализовываться. Иначе получится просто бумажка, исполнить которую нет возможности. Вот именно так и случилось с указанным постановлением. Написать написали, а как его претворять в жизнь, не уточнили.

В частности, было неясно, как организовать объезд микроавтобусов. Ведь под пресс попало ни много ни мало 62 маршрута, схемы которых нужно пересмотреть. Эту задачу возложили на управление городского транспорта мэрии, которое уже столько времени не может сделать маршруты муниципальной собственностью и провести конкурс среди перевозчиков.

Учитывая тот факт, что ответственные службы порой даже на незагруженных магистралях умудряются создать пробки, нечто подобное почти со стопроцентной вероятностью может случиться и на тех улицах, по которым в объезд пустят эти 62 маршрута.

За новшество заплатит горожанин

Впрочем, это не главное. В документе не прописан основной момент, который больше всего волнует людей: как это нововведение отразится на их благосостоянии. А оно гарантированно ударит по карману. Скажем, человек едет из Кок–Джара в Кызыл–Аскер. Ему нужно будет доехать до Ибраимова или Боконбаева, затем пересесть на автобус или троллейбус. Потом где–нибудь на Молодой Гвардии снова оседлать маршрутку, если муниципальный транспорт, которым он только что воспользовался, не идет к пункту его назначения.

Во–первых, такая поездка обойдется пассажиру в три раза дороже, чем, если воспользоваться одним микроавтобусом. Во–вторых, она займет куда больше времени. И, в–третьих, это просто неудобно, скакать из одной машины в другую либо торчать на нескольких остановках в ожидании нужного транспорта.

Наверное, авторам идеи стоит спуститься с небес и посмотреть на тех смертных, которые пользуются общественным транспортом. Это далеко не богатые люди, многие из которых считают каждую копейку, чтобы прожить до следующей зарплаты. Для них довольно ощутимо повышение платы за проезд даже на несколько сомов, о чем, кстати, уже давно просят частные перевозчики. Поэтому нетрудно предсказать, как они отреагируют на новость о том, что платить придется в два–три раза дороже.

И потом, нет достаточного количества муниципального транспорта, который должен восполнить пробел в центре города. Не надо забывать и о том, что частные перевозчики платят немалые налоги.

• авторитетно

Естественно, пассажирские компании не стали мириться с таким положением дел. Профильные ассоциации, представляющие их интересы, направили письма, в которых выразили несогласие с принятым постановлением, во многие инстанции. И на удивление, даже столичный муниципалитет признал их правоту.

- Мы обратились к президенту, премьер–министру, мэру Бишкека и начальнику городской автоинспекции, - рассказал председатель Ассоциации пассажирских автоперевозчиков города Бишкека Алтынбек Доспаев. - Мы перевозим около 90 процентов всего пассажиропотока, а нам постоянно вставляют палки в колеса. И без этого постановления проблем всегда хватало. Цены на ГСМ, запчасти, расходные материалы, услуги по ремонту машин постоянно растут, а тариф остается неизменным. Из–за этого от пяти тысяч микроавтобусов, которые раньше обслуживали столицу, осталась только половина. И это ощутимо для пассажиров, которые все чаще жалуются на нехватку транспорта.

- Более того, за последние десять лет сменилось 6 начальников управления городского транспорта мэрии. Однако, кроме нарушений законов с их стороны, мы ничего не видели. Причем было четыре протеста прокуратуры на их действия. Но они до сих пор не исполняются столичными властями.

Теперь же нас захотели выгнать из центра города. Для этого придется изменить схемы движения 62 маршрутов. Мы попросили все заинтересованные стороны не делать этого. И уже нашли понимание у мэрии и столичной автоинспекции, - говорит Алтынбек Доспаев.

Стражи дорожного порядка в ответном письме проинформировали перевозчиков, что не возражают приостановить согласование. Тем более что вопрос рассматривается в аппаратах президента и правительства.

Чуть позже обозначил свою позицию и мэр Азиз Суракматов, заявив средствам массовой информации, что в настоящее время у муниципалитета нет возможности отказаться от услуг маршрутных такси.

Кроме того, в адрес ассоциации пришло официальное письмо за подписью руководителя аппарата мэрии Балбака Тулобаева. В нем говорится, что, если убрать весь частный пассажирский подвижной состав из центра, может возникнуть транспортный коллапс. Ведь достаточного количества муниципальных машин нет. Поэтому постановление правительства будет реализовано поэтапно. И в первую очередь за счет изменения дублирующих маршрутов, что уже даст хороший результат.

А по мере поступления автобусов и троллейбусов, которые будут задействованы именно в указанном квадрате, частный пассажирский транспорт малой вместимости выведут в другие зоны.

- В целом переселение микроавтобусов за обозначенные границы центра незаконно. Даже когда у мэрии будет хватать сил и средств для осуществления этой задумки. А все потому, что, согласно закону об автомобильном транспорте, наши машины являются автобусами особо малого и малого классов. То есть мы никак не подпадаем под тот злополучный пункт постановления правительства № 504.

- Да и потом, возникает ощущение, что эту норму пролоббировали владельцы таксомоторных компаний. Ведь именно таксисты получат дополнительный доход, если вывести маршрутки из центра. И, кстати, именно среди них стоит искать большое количество нарушителей, работающих без патента. По нашим данным, всего в столице около 70 тысяч такси. Из них только 12–13 тысяч платят налоги. Мало того, постоянно нарушают ПДД, паркуясь на остановках. И никому нет до этого дела. Вот где нужно наводить порядок, - заключил глава ассоциации.

Транспортники просят, чтобы власти создали комиссию по пересмотру злополучного постановления и включили в нее перевозчиков. Ибо в таком виде оно создает лишь одни проблемы. Сейчас движение в сторону его реализации временно приостановлено. Но нет гарантии, что про документ не будут периодически вспоминать, как это сейчас происходит с ОСАГО, и трепать всем нервы.

Автор: Сергей Швец