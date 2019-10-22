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"Нерушимое братство": Военнослужащие КР участвуют в учениях в Таджикистане

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- Оксана Гут
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20 октября на полигоне "Харбмайдон" Республики Таджикистан состоялась церемония открытия совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) и миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2019". Об этом сообщает Управление информационного обеспечения Генштаба ВС КР.

В ходе учения, которое продлится до 29 октября, будут отработаны вопросы подготовки и ведения КСБР контртеррористической операции и операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

Учение открыл начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, который отметил, что главными задачами Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона являются участие в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.

Одним из приоритетов деятельности ОДКБ в текущем году является проведение мероприятий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и именно эту направленность носит комплекс совместных учений и тренировок с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ.

В учении принимают участие воинские контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ и подразделения МВД (Полиции). Всего задействованы более 3500 военнослужащих и свыше 600 единиц техники, в том числе авиационной - разведывательный самолет Су-24МР и вертолеты армейской авиации Ми-24.

На первом этапе учения КСБР отработают вопросы организации совместной операции, осуществят подготовку национальных формирований (контингентов) к ведению боевых действий, а также проведут совместную контртеррористическую операцию по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.

В ходе практических действий КСБР ЦАР отработают ведение разведки и обмен разведданными, совместное поражение важных целей противника с преследованием противника, действиями по нанесению воздушных и наземных ударов, осуществлением десантирования и перехвата отступающего противника. В ходе антитеррористических действий в населенном пункте подразделения проработают ведение контрпропаганды, захват улиц и кварталов, а также мероприятия по спасению и оказанию помощи мирному населению.

На втором этапе "Нерушимого братства-2019" Коллективные миротворческие силы ОДКБ проведут операцию по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. В ходе практических действий будут отрабатываться патрулирование местности, организация службы на контрольно-пропускных пунктах, действия личного состава КМС ОДКБ при сопровождении колонн, при блокировании населенного пункта и при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2019" является заключительным этапом оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2019".


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URL: https://www.vb.kg/382640
Теги:
военная служба, массовые беспорядки, Россия, Таджикистан, терроризм, учения, Кыргызстан, ОДКБ
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