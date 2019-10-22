В Москве встретятся премьер-министры стран СНГ и ЕАЭС

Цифровое развитие государств СНГ станет одной из главных тем, которые рассмотрят на предстоящем заседании Совет глав правительств этих стран. Оно состоится 25 октября в Москве, сообщили в Исполкоме СНГ.

Всего в повестку включено около полутора десятков вопросов. Планируется, что в узком составе премьер-министры обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в формате СНГ и определят дату и место своей следующей встречи. На заседании в широком формате будут рассмотрены Концепция сотрудничества в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также Стратегия обеспечения информационной безопасности государств - партнеров.

Упомянутая концепция, по словам председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева, является очень важным документом, поэтому по значимости находится на первом месте повестки дня. Предполагается, что по данной теме выступит министр цифрового развития России Константин Носков.

Ожидается также, что на заседании будут подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества в сфере стандартизации, ветеринарии, антимонопольного регулирования, развития радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Кроме того, к подписанию планируются документы, касающиеся совместного розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на родине. Традиционно обширный блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен вопросам финансового обеспечения деятельности органов СНГ.

В этот же день в Москве, согласно совместным планам, пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.