Из Канта в Россию домашнее варенье отправляют самолетами

Необычный для военной авиации груз отправили несколько дней назад с аэродрома российской авиационной базы ОДКБ Кант". В Подмосковье отсюда улетел самолет с партией домашнего варенья.

Военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил Российской Федерации взял на борт 7000 банок лакомства, общий вес которого превысил 3,5 тонны. С аэродрома Кубинка варенье доставят автомобильным транспортом в Ярославскую область, в кадетскую гимназию при мужском монастыре Свято-Алексеевская пустынь. Свыше 700 детей-сирот, которые там живут и учатся, знают об этой вкусной посылке и с нетерпением ее ждут.

Среди воспитанников восемь юных кыргызстанцев, а четверо уроженцев нашей республики после окончания этой гимназии стали студентами московских высших учебных заведений.

Варенье из иссык-кульских ягод и фруктов прошло сертификацию и соответствует всем стандартам. Сладкий груз для воспитанников кадетской гимназии отправлен на самолете Военно-транспортной авиации России по просьбе священников Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви.