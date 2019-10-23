Красота! Золотая осень в Бишкеке

В этом году в столице настоящая золотая осень. Октябрь радует нас теплой погодой, ведь в прошлом году во дворах уже лежал первый снег.

- Эта осень по-особенному красивая и теплая. Только ветер стал более холодным и резким, напоминая о том, что скоро придут холода. Согласно нормам, отопительный сезон начнется, если в течение 5 суток подряд средняя температура воздуха составит +8 ℃, - пишет пресс-служба мэрии столицы и делится кадрами своего фотографа, который прогулялся по улицам золотистого города.