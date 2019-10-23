В Кыргызстане запретили ввозить бензин автотранспортом

Введен временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов направлен на сокращение теневой экономики и ввоза нефтепродуктов в республику без соответствующего учета и оформления.

По данным Министерства экономики Кыргызской Республики, средняя потребность страны в бензине и дизельном топливе составляет порядка 1 300-1 400 тыс. тонн в год. Несмотря на увеличение объемов производства нефтепродуктов внутри страны, наши потребности в ГСМ не покрываются в полном объеме и обеспечиваются за счет импорта. При этом почти 80% ГСМ импортируется из Российской Федерации.

В пресс-службе правительства отмечают, что наблюдается тенденция, когда предприниматели ввозят в КР нефтепродукты, оформленные по документам как товарные позиции. В дальнейшем ввезенные таким способом нефтепродукты реализуются на рынке на 15-20 % дешевле. Тем самым, с данных объемов не учтенных (контрабандных) нефтепродуктов не уплачивается акцизный налог.

В 2018 году мобильными группами по фактам незаконного ввоза горюче-смазочных материалов с территории сопредельного государства выявлено 73 факта, объем задержанного ГСМ составил 146 530 литров, на сумму более 5 млн сомов. По материалам выявленным сотрудниками при осуществлении оперативно-рейдовых мероприятий, в отношении нескольких предпринимателей приняты меры административного характера.

По расчетам Министерства экономики, доля теневого оборота нефтепродуктов за 10 месяцев 2018 года, по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, составила 25,2% или более 12 млн сомов из всего объема ввозимого ГСМ. За аналогичный период 2017 года эти показатели были равны 12,8% или 5,3 млн сомов. С января по июнь 2019 года ввезено 5 777 тонн нефтепродуктов без соответствующих сопроводительных документов.