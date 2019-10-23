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Статус экс-президента: Дело рассматривает бывший советник Жээнбекова

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- Оксана Гут
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Сегодня, 23 октября, в Конституционной палате ВС КР рассматривают ходатайство о законности лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Председательствующий по делу - Карыбек Дуйшеев. В состав судебной коллегии вошли: Эркинбек Мамыров, Айсалкын Нарынбекова, Чолпон Осмонова, Эмиль Осконбаев, Меергуль Бобукеева, Чинара Айдарбекова, Мукамбет Касымалиев, Куанбек Киргизбаев и Жедигер Саалаев.

Ходатайство о признании неконституционной нормы закона о придании обратной силы лишению статуса экс-президента подали депутаты СДПК Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Карамат Орозова, Мурадыл Мадеминов, Анвар Артыков, а также юрист Нурбек Токтакунов.

Последний заявил отвод председательствующему судье Карыбеку Дуйшееву, за то, что он был советником у брата президента Асылбека Жээнбекова в бытность его спикером Жогорку Кенеша.

Совещаясь более получаса, судебная коллегия отклонила ходатайства юриста, аргументировав это тем, что работа председателя Конституционной палаты в свое время в парламенте не может повлиять на беспристрастность рассмотрения этого дела.

В свою очередь, сторона ответчиков заявила отвод бывшему председателю Конституционной палаты Эркинбеку Мамырову, который, в 2018 году отвечая на вопросы журналистов, публично высказался о лишении статуса экс-президента еще до принятия этого решения, чем нарушил регламент.

Сторона истцов призвала судебную коллегию не поддерживать это ходатайство. Выслушав мнение сторон судьи вновь удалились в совещательную комнату.

Напомним, Жогорку Кенеш одобрил постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева" 27 июня. "За" проголосовали 103 депутата, "против" - 6.


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URL: https://www.vb.kg/382672
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Верховный суд, закон, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, лишение неприкосновенности, Конституционная палата
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Комментарии
А.Асмолов
23.10.2019, 11:44

Сменяются эпохи

И дышит наша грудь. 

То хорошо, то плохо,

То сносно как-нибудь.

Бывает нелегко нам

И в малом и в большом,

И лишь хамелеонам

Живется хорошо

Пока Цари на троне,

С Царями все в ладу.

Царя никто не тронет,

Пока он на виду.

Ему никто не скажет,

Что, мол, не то поешь!

На удивленье даже,

Хорош, пока живешь!

Но только Царь уходит

И подпевалы все

Изъяны в нем находят,

Как сало в колбасе.

Один: -Был кровожаден,

Другой: -Вообще, без головы!

Скажите, бога ради,

Где ж раньше были вы?

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Марлен
23.10.2019, 11:56

Вообще беспредел какой то! Как можно ожидать справедливого рассмотрения Конституционной палаты, если судья бывший помощник Асылбека Жээнбекова ?!  Спектакль какой-то!

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Балаты
23.10.2019, 12:11

бывший помощник - это не означает что он подчиняется сейчас ему... если он судья он должен вынести решиния независимо 

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12
23.10.2019, 13:26

Шоу маст гоу он

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Прохожий
23.10.2019, 14:25

Марлен

Вообще беспредел какой то! Как можно ожидать справедливого рассмотрения Конституционной палаты, если судья бывший помощник Асылбека Жээнбекова ?!  Спектакль какой-то!

Обладающие властью плевать хотели на закон. Точно также поступал и сам Атамбаев-сказочник. Сам же и напоролся на результаты работы на посту президента. Ха-ха-ха ! Изо всех сил пытался посадить на пост президента своего "преемника и друга", но "друг оказался вдруг и не друг совсем, а так".

Конечно, беспредел. Но ожидать чего-то от "соратников и друзей" Атамбаева ничего другого ожидать не приходится.

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Рустам
23.10.2019, 14:44

Карыбек нормальный мужик беспристрастный, честный знаю его давно.

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