Статус экс-президента: Дело рассматривает бывший советник Жээнбекова

Сегодня, 23 октября, в Конституционной палате ВС КР рассматривают ходатайство о законности лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Председательствующий по делу - Карыбек Дуйшеев. В состав судебной коллегии вошли: Эркинбек Мамыров, Айсалкын Нарынбекова, Чолпон Осмонова, Эмиль Осконбаев, Меергуль Бобукеева, Чинара Айдарбекова, Мукамбет Касымалиев, Куанбек Киргизбаев и Жедигер Саалаев.

Ходатайство о признании неконституционной нормы закона о придании обратной силы лишению статуса экс-президента подали депутаты СДПК Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Карамат Орозова, Мурадыл Мадеминов, Анвар Артыков, а также юрист Нурбек Токтакунов.

Последний заявил отвод председательствующему судье Карыбеку Дуйшееву, за то, что он был советником у брата президента Асылбека Жээнбекова в бытность его спикером Жогорку Кенеша.

Совещаясь более получаса, судебная коллегия отклонила ходатайства юриста, аргументировав это тем, что работа председателя Конституционной палаты в свое время в парламенте не может повлиять на беспристрастность рассмотрения этого дела.

В свою очередь, сторона ответчиков заявила отвод бывшему председателю Конституционной палаты Эркинбеку Мамырову, который, в 2018 году отвечая на вопросы журналистов, публично высказался о лишении статуса экс-президента еще до принятия этого решения, чем нарушил регламент.

Сторона истцов призвала судебную коллегию не поддерживать это ходатайство. Выслушав мнение сторон судьи вновь удалились в совещательную комнату.

Напомним, Жогорку Кенеш одобрил постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева" 27 июня. "За" проголосовали 103 депутата, "против" - 6.