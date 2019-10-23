Турганбаев: На каждого сотрудника ГСИН будет прикреплен видеорегистратор

В Кыргызстане руководство ГСИН решило полностью обеспечить всех сотрудников исправительных колоний видеорегистраторами. Об этом редакции VB.KG сегодня сообщил глава ведомства Мелис Турганбаев.

По его словам, в качестве пилотного проекта данная инициатива будет введена в колонии № 27.

- Это делается как для безопасности сотрудников ГСИН, так и для пресечения нарушений с их стороны в отношении заключенных. Видеорегистраторы будут прикреплены к сотрудникам закрытых учреждений с выводом трансляции в колл-центр в центральном аппарате. Данная мера обезопасит самих сотрудников учреждений, а также предотвратит коррупционные проявления. Также планируется, что в каждой колонии будет свой колл-центр с выходом к центральному аппарату ГСИН, - сказал Турганбаев.