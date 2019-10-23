Компания "Toshiba" подумывает о сотрудничестве с КР в сфере гидроэнергетики

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в части расширения двустороннего экономического сотрудничества Кыргызстана и Японии, актуальными направлениями является реализация инфраструктурных и гидроэнергетических проектов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 октября, в рамках рабочей поездки в Японию посетил головной офис и завод компании "Toshiba Energy Systems and Solutions" в городе Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков ознакомился с деятельностью завода по производству гидротурбин и генераторов и осмотрел производственный процесс.

В беседе с руководством компании президент отметил, что в части расширения двустороннего экономического сотрудничества Кыргызстана и Японии, актуальными направлениями является реализация инфраструктурных и гидроэнергетических проектов. С удовлетворением подчеркнул возрастающий интерес крупных японских компаний к Кыргызстану.

- Мы хорошо осведомлены о деятельности корпорации "Toshiba". Учитывая большой гидроэнергетический потенциал страны, рассматриваем возможность совместного сотрудничества с японской стороной в этом направлении, в том числе и с вашей компанией, - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент корпорации "Toshiba" Сатоши Цунакава подробно рассказал об истории и деятельности компании. Отметил, что осведомлен о богатых гидроэнергетических ресурсах Кыргызстана, где 80% энергии вырабатываются на гидроэлектростанциях.

Он выразил заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном с применением передовых японских технологий. Рассказал об опыте и истории деятельности корпорации. Отметил, что в качестве приоритетов в деятельности "Toshiba" рассматриваются четыре направления, одно из которых гидроэнергетика.

Также представил информацию о реализуемых проектах, подробно рассказал о выпускаемой продукции для гидроэлектростанций, теплоэлектростанций, атомных станций в Японии и других странах мира.

Компания "Toshiba Energy Systems and Solutions" является частью крупной транснациональной корпорации "Toshiba Corporation" и специализируется на выпуске энергетических систем.