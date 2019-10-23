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Икрамжану Илмиянову грозит 7,5 лет тюремного заключения

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- Оксана Гут
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В Октябрьском районном суде Бишкека продолжился судебный процесс по делу экс-советника президента страны Икрамжана Илмиянова. Об этом сообщает издание elgezit.kg.

В ходе процесса суд объявил об окончании рассмотрения дела и перешел к прениям сторон.

Представитель гособвинения заявил, что вина подсудимого доказана полностью. Прокурор просит суд назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев, а также взыскать штраф в размере 1 тысячи 800 расчетных показателей (180 тысяч сомов).

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО "Дизель комплект" в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.


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URL: https://www.vb.kg/382689
Теги:
суд, Икрамжан Илмиянов, Бишкек, Кыргызстан
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