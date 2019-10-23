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Банда кыргызстанцев в Новосибирске "кошмарила" своих соотечественников

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- Екатерина Улитина
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Банда из 10 уроженцев Кыргызстана на протяжении долго времени "кошмарила" своих же соотечественников, работающих на Хилокском рынке в Новосибирске. Противостояние продавцов и бандитов вылилось в массовую драку со стрельбой, которая произошла 7 октября близ рынка. Полиция арестовала 50 участников драки.

После произошедшего министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев поручил представителю МВД в КР выехать в Новосибирск и разобраться в ситуации.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц совершивших указанные деяния, были установлены и задержаны двое граждан России: А.А., 1988 года рождения, уроженец Кара-Суйского района Ошской области, ныне проживающий в Новосибирске, и П.Н., 1990 года рождения, уроженец и житель Новосибирской области. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении МВД.

В общей сложности было возбуждено 10 уголовных уголовных дел по статьям "Хулиганство" и "Вымогательство".

В ходе расследования выяснилось, что банда А.А. На протяжении длительного времени вымогала деньги у продавцов рынка - выходцев или граждан Кыргызстана. Потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, так как боялись за свою жизнь, здоровье и сохранность товара.

Представительство МВД КР совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области провели разъяснительную беседу, после чего потерпевшие написали заявления. По этим заявлениям ГУ МВД России по Новосибирской области дополнительно возбудили 12 уголовных дел в отношении преступной группы гр. А.А.

Кроме того, установлены анкетные данные еще 10 лиц, которые входили в преступную группу А.А.

В настоящее время совместное расследование продолжается. МВД Кыргызстана просит граждан Кыргызстана, которые пострадали от противоправных деяний, а также по иным фактам противозаконных действий, совершенных преступной группой гр.А.А в Новосибирской области, обращаться в Представительство МВД КР в РФ. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/382693
Теги:
вымогательство, ОПГ, Россия, хулиганство, Кыргызстан, уголовное дело, массовая драка, расследование
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