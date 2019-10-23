Поле великой Таласской битвы просит защиты

Бишкекский археолог и нумизмат, кандидат исторических наук Александр Камышев по приглашению общественного объединения "Мурас кыймылы" осмотрел находящиеся под угрозой гибели средневековые археологические памятники Таласской области и эксклюзивно для читателей газеты "Вечерний Бишкек" и сайта VB.KG рассказал о первых итогах своей поездки, продемонстрировал найденные на поле битвы наконечники стрел и древние монеты.

"Таласская битва в 751 году, почти 13 веков назад, между арабами и китайцами, вошла в десятку крупнейших и значимых битв в истории, без преувеличения, всего человечества. Посмотреть на поле битвы мечтают и многие туристы, в том числе из арабских стран, Турции, Китая и Южной Кореи. Пристальное южнокорейское внимание к этому месту неслучайно, знаменитый полководец Гао Сяньчжи, возглавлявший китайские войска, был этническим корейцем. И что же мы в этой связи можем показать любознательным туристам?" – задается вопросом Александр Камышев.

Увы, он выяснил в Манасском районе Таласской области следующее. Мощная трехсотметровая цитадель древнего города Атлах, у стен которого в 751 гремела битва, сегодня отдана под кладбище и покрыта плотным ковром современных могильных холмиков.

Александр Камышев призывает: "Унылый вид пустыря и кладбища не лучшие объекты для привлечения туристов, но приходится исходить из того, что осталось и срочно вносить прилегающую к Атлаху территорию в реестр памятных мест, охраняемых государством, с надеждой на последующие археологические исследования и создание музея под открытым небом".

По сведениям Камышева, аналогичная идея уже бурно обсуждается казахскими предпринимателями в сфере туризма. Поскольку наша страна никак не закрепила на местности фактическое поле сражения, то соседи решили "подобрать подходящее место" на своей территории. Повторяется печальная история, когда столица династии Караханидов Баласагун (городище Бурана), некоторыми казахстанскими учеными была "перенесена" на территорию Казахстана.

По мнению Камышева, раскрученный бренд Таласской битвы, получившей широкую известность у мировой общественности, гарантирует популярность будущему кыргызстанскому музейному комплексу "Атлах".

"Немаловажно, что зарубежные спонсоры уже предлагали свои услуги, хочется надеяться, что наши археологи и специалисты из других стран заинтересуются исследованиями истинного поля Таласской битвы", - подчеркивает Александр Камышев.

Подробности читайте в газете "Вечерний Бишкек" за 25 октября.