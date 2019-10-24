Не дают зарплату? Миграционщики КР помогают соотечественникам в РФ

В очередную конфликтную ситуацию, связанную с невыплатой денег трудовым мигрантам из Кыргызстана в России, вмешалось представительство Госслужбы миграции КР в РФ. Эти произошло после поступления в представительство коллективного заявления от 45 соотечественников, которые рассказали о возникшей задолженности в размере около полутора миллионов рублей со стороны ООО "Стройинвест" в городе Петропавловск-Камчатский (административный центр Камчатского края).

После встречи сотрудника представительства с руководством этого ООО, а также компании-подрядчика -ЗАО "Интегратор" - работодатели частично погасили задолженности по зарплате в размере 750 тысяч рублей. А остальную часть обязались выплатить после подписания заказчиком акта о приеме выполненных работ. Кроме того, данное обращение граждан КР было передано заместителю руководителя отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю, с которым также встретился сотрудник представительства.

- Содействие в погашении выплат денег, заработанных соотечественниками, - важное, но далеко не единственное направление работы нашего представительства, главное назначение которого - защита законных прав и интересов граждан Кыргызстана в России, - рассказал VB.KG ведущий специалист представительства Доорбек Абдразаков. – Что касается именно упомянутой темы, то за восемь месяцев нынешнего года к нам поступило около 700 обращений по невыплате от почти 2400 человек, общая сумма долга в отношении которых составила 138 миллионов рублей. В результате проведенных нашими сотрудниками мероприятий выплачено уже свыше 46.4 миллиона рублей, работа в данном направлении продолжается.

А что это за мероприятия?

- Они различны: переговоры, переписка с работодателями, обращения в заинтересованные российские госструктуры, включая правоохранительные. Конечно, все возникающие проблемы стараемся решить, прежде всего, как говорится, мирным путем, через конструктивный диалог с работодателями. В этих целях за упомянутый период было осуществлено более 200 выездов на предприятия, в организации, учреждения, где трудятся кыргызстанцы. Но иногда таких усилий оказывается недостаточно. И тогда приходится прибегать к дополнительным мерам, строго в соответствии с законодательством страны пребывания. В отношении работодателей, не плативших зарплаты, было направлено 496 писем в Следственный комитет, Федеральную службу по труду и занятости, в Главное управление по вопросам миграции МВД России, произведено 22 выезда в районный отделы Следственного комитета по Москве. И это тоже дает свои результаты. Так, из упоминавшихся более 46.4 миллиона рублей, возвращенных нашим трудовым мигрантам в текущем году, почти 4 миллиона выплачено после вмешательства следственных органов.

К сожалению, нередко в возникающих трудностях виноваты оказываются и сами мигранты. Они соглашаются на кабальные условия работы, не оформляют должным образом правоотношения с администрацией, не заключают трудовые договора, при отсутствии которых нелегко отстоять свою правоту даже в суде. Такое происходят в том числе, и по причине незнания своих прав, а также обязанностей работодателя.

Именно поэтому мы уделяем постоянное внимание разъяснительной работе с соотечественниками. И не только по трудовой тематике. Эта работа включает также различные аспекты соблюдения миграционного законодательства России, легализации и пребывания в ней, въезда-выезда и так далее. Необходимые разъяснения и консультации, ответы на задаваемые вопросы даем как по телефону, на специально открытой в Фейсбуке странице, так и при личных приемах сограждан, встреч с ними. И, конечно же, во время посещений коллективов, где они трудятся. Кроме того, нами было выявлено в текущем году 887 вакантных мест, оказано содействие в трудоустройстве 20 граждан Кыргызстана.

Известно, что некоторым кыргызстанцам в России приходится иметь дело не только с работодателями, но и с миграционными, правоохранительными органами, причем в качестве нарушителей закона. На какую помощь со стороны вашего представительства они могут рассчитывать, окажись в непростой ситуации?

- Это и юридическая, и правовая, и иная помощь. В минувшие месяцы мы приняли участие в десяти судебных заседаниях по защите прав восьми граждан Кыргызстана, работающих в Москве. Подготовлено двенадцать ходатайств о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы, подготовлены частные жалобы на постановления по делам об административном правонарушении в Московский городской суд. Проведены 22 выезда в отделения полиции Москвы, Московской области, Тюмени, Красноярска, по обращениям 46 граждан Кыргызстана относительно незаконного изъятия документов и задержания сотрудниками полиции.

Кроме того, мы вместе с сотрудниками посольства регулярно посещаем Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ по Москве. Беседуем там как с нашими соотечественниками, попавшими сюда за административные правонарушения, так и с руководством этого учреждения. В нынешнем году побывали здесь уже 16 раз. А вообще в ходе любой встречи с согражданами призываем их неукоснительно выполнять требования миграционного законодательства России, не доверяться каким-либо посредникам, предлагающим свои услуги для легализации, получения нужных документов. Зачастую именно после такой вот "помощи", причем вовсе не бесплатной, у человека и могут возникнуть проблемы. Причем не только административного, но, случается, и уголовного характера.

За последнее время уже дважды – в прошлом и в нынешнем году – в отношении граждан КР российскими властями организовывалась миграционная амнистия. Как вы оцениваете ее результативность?

- Это, безусловно, были очень важные инициативы, и они помогли многим соотечественникам выйти из так называемых "черных списков", обеспечить законность пребывания в стране. Наше представительство во взаимодействии с посольством Кыргызстана в России и активом кыргызских диаспор на местах постарались, чтобы информация о такой амнистии и ее условиях дошла до как можно большего числа людей. Для этого была разработана и распространялась среди сограждан специальная памятка. Она и другие необходимые материалы направлялись по электронной почте, по группам в соцсетях, через мессенджер общественным представителям нашего представительства в регионах РФ, руководителям диаспоральных общественных организаций на местах. В период амнистии, проходившей с 22 марта по 22 апреля, было дано более 2 тысяч консультаций по телефону, проведены 52 встречи на рынках, вокзалах, в строительных и других компаниях, организациях, где трудятся кыргызстанцы, распространено 8560 памяток. Но активная разъяснительная работа, повторюсь, проводится и в другие месяцы, на постоянной основе в течение года. И объектами посещений становятся также спортклубы, где тренируются молодые кыргызстанцы, кафе, где они проводят свой досуг.

Чем еще приходится заниматься сотрудникам представительства Госслужбы миграции КР в РФ?

- Навещаем в больницах пострадавших, в последнее время помогли пяти гражданам Кыргызстана взыскать с работодателей компенсации в сумме 930 тысяч рублей - за причиненный ущерб здоровью, связанный с производственными травмами. Оказано содействие 23 гражданам по отправке грузов 200. Направлено 67 писем в органы правопорядка от 129 граждан по снятию ограничения для въезда на территорию РФ, в отношении 29 человек эти ограничения сняты. Встречаемся с представителями российских госорганов, участвуем в конференциях, круглых столах по миграционной проблематике, контактируем с прессой. Перечислять можно и дальше. Вопросов постоянно возникает много, соответственно ситуациям, в которых оказываются соотечественники.