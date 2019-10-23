Бишкекглавархитектуру обвинили в пособничестве захватчиков рынка "Берекет"

Продолжается конфликт между владельцами и торговцами рынка "Берекет-Универсал", расположенного в районе Ошского базара. Последние никак не хотят покидать торговые ряды, чтобы с улицы переехать в новый и крытый торговый комплекс. При этом на месте самого рынка будет построена многоярусная автостоянка с элементами торговли, где опять же прежним торговцам обещают предоставить места. По крайней мере, представитель руководства рынка, президент ЗАО "Берекет" Абласова Индира заверяет в этом.

По ее словам, торговцев используют нечистоплотные люди в своих корыстных целях.

- Согласно Постановлению мэрии Бишкека был разработан проект многоярусной автостоянки с элементами торговли общей площадью более 40 тыс. кв. метров с автопаркингом на 435 машин-мест, с эскалаторами, лифтами и современной системой противопожарной и общественной безопасности. Реализация данного проекта повлияет на улучшение инфраструктуры прилегающих кварталов вокруг Ошского базара, тем самым искоренив постоянные заторы и отсутствие стоянок, а также стихийную торговлю на проезжей части дорог и тротуаров, - сказала она.

Сроки договоров аренды торговцев рынка истекли еще в феврале 2018 года, отметила Абласова. По многочисленным их обращениям, а также по просьбе Ленинского акимиата, сроки закрытия рынка неоднократно передвигались.

- Официально рынок должен был закрыться 12 апреля 2019 г. Торговцам было предложено переехать в современный и новый торговый комплекс, который был нами построен. В нем мы специально выделили для них один этаж, при этом, по тем же ценам, которые были на контейнерном рынке. После окончания строительства нового объекта им было предложено вернуться на свои старые торговые места. Несмотря на это 15 апреля 2019 года группа лиц во главе с Губайдулиным Махмудом и Жумабаевым Кенжебеком силовыми методами и митингами захватили данную территорию, воспрепятствуя строительству многоярусной автостоянки и не допуская администрацию к своим же частным помещениям, - добавила представитель руководства рынка "Берекет".

С момента захвата рынка руководство ЗАО "Берекет" неоднократно пыталось урегулировать сложившуюся ситуацию с вышеуказанными лицами, которые как оказалось никакого отношения к рынку не имеют.

- Однако к положительному результату наши попытки не привели. Полагаем, что лица, захватившие территорию рынка, преследуют свои личные корыстные интересы. К самим торговцам мы не имеем претензий, так как работаем с ними на протяжении долгих лет. Мы уверены, что их ввели в заблуждение и продолжают удерживать обманным путем. В частности, они не допускают нас к нашим же территориям, препятствуя переговорам с торговцами. Таким образом можно четко сказать, что эти лица препятствуют донесению нашей информации до самих предпринимателей, - подчеркнула она.

Последней каплей руководства рынка, по их словам, стал тот факт, что так называемые организаторы захвата рынка при полном содействии сотрудников "Бишкекглавархитектуры" пытаются незаконно произвести подключение рынка к электрическим сетям.

- Использую подложные документы захватчики уже взяли в аренду детскую площадку "Утес". На ней они, якобы, хотят разместить 156 холодильных установок, хотя, по факту просто хотят подключить весь рынок. Мы уверены, что, выдав не предусмотренные законом разрешительные документы, сотрудники "Бишкекглаврахитектуры" проявили прямую заинтересованность в данном вопросе.

Самое удивительное, что на наш простой вопрос, как на площади в 70 кв метров собираются вместить более сотни холодильников, потребление которых составляет 400 кВт в час, нам говорят, что все в соответствии с законом. Беспредел, который творится по захвату нашего имущества, не поддается никакой логике. Однако наши жалобы в правоохранительные органы никакого результата не приносят.

Следует отметить, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории рынка и вблизи расположенного дома, пожар и так далее, полную ответственность будут нести сотрудники "Бишкекглавархитектуры", которые выдали все разрешения на организацию складских помещений с невероятно большим потреблением электроэнергии, - подытожила президент ЗАО "Берекет".

Редакция VB.KG также обратилась за комментариями к противоположной стороне. В частности, глава ОО "По защите прав предпринимателей "24 марта"" Махмуд Губайдулин высказал уверенность, что администрация рынка хочет обмануть предпринимателей по поводу переселения в новое торговое здание.

- Люди возмутились, когда им сказали, что они должны безвозмездно освободить свои торговые места и купить себе новые места в новом торговом здании. Теперь они говорят, что пустят их на прежних условиях. Это очередной обман! Пройдет, буквально, 2-3 года и ЗАО "Берекет" все поменяет. Это, я считаю, мошенничество в особо крупных размерах, -сказал он.

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