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Мелис Турганбаев: Члены ОПГ в колониях не имеют привилегий

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в исправительных колониях Кыргызстана стали отходить от практики, когда члены ОПГ имели какие-то привилегии. Об этом редакции VB.KG сообщил глава ГСИН Мелис Турганбаев.

По его словам, раньше такое явление было больше развито.

- Когда государство недостаточно уделяет внимание проблемам ГСИН, то руководству колоний приходилось обращаться за помощью к кримавторитетам. Пока существуют тюрьмы криминальные элементы всегда будут пытаться управлять над заключенными. Подобные моменты были, но вы же знаете, я не сторонник таких вещей. Всю свою жизнь я боролся с ОПГ. Поэтому такое положение вещей при мне существенно изменилось внутри режимных заведений. Теперь они на общих основаниях сидят, работают, выходят на поверку и так далее. Никаких привилегий им нет. Конечно, нельзя также исключать, что тюремные законы среди заключенных до сих пор существуют. В этом плане начальники колоний стараются учитывать эти моменты, - сказал глава ГСИН.

Также Мелис Турганбаев ответил на вопрос, находятся ли сегодня в колониях "воры в законе".

- Нет, таких сегодня в заключении нет. Есть только более мелкие криминальные авторитеты. Тот же Камчы Кольбаев находится на свободе и насколько я знаю отошел от дел, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382703
Теги:
ГСИН, Мелис Турганбаев, Кыргызстан, вор в законе, криминал
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