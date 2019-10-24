"Альянс Алтын" приступил к отрытым горным работам

На золоторудном месторождении "Джеруй" начались вскрышные работы. По данным производственно-технического управления ОсОО "Альянс Алтын", на сегодняшний день завершается бурение 1-го блока на горизонте 3760-3752 в объеме 5 000 м3. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме.

К концу 2019 года компания планирует выполнить вскрышные работы в объеме 257,4 тыс. м3 и приступить к добыче руды для ЗИФ.

Будут отрабатываться запасы в верхней части рудного тела участка "Северо-западный", согласно утвержденному техническому проекту и в соответствии с лицензионным соглашением.

Для осуществления горных работ компания применяет высокопроизводительное оборудование Caterpillar, Atlas Copco (Еpiroc), Terex, Dressta.