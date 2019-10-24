Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны

Очередные офисы современного формата MegaStore торжественно распахнули свои двери в торговом центре Vefa, а также в городах Ош, Кара-Балта и селе Сокулук.

Традиционно по случаю праздничных открытий с 24 по 26 октября для всех посетителей действуют акции с гарантированными подарками и приятными бонусами, а именно:

при покупке Honor 7A в указанных MegaStore предоставляются наушники в ПОДАРОК; скидки на приобретение следующих моделей: Samsung Galaxy A10 (за 8 090 сомов вместо 8 590 сомов), Xiaomi Redmi 7 (за 8 990 сомов вместо 9 490 сомов), Huawei Y7 (за 9 990 сомов вместо 10 990 сомов), Huawei Y6 (за 7 990 сомов вместо 8 990 сомов); при приобретении смартфонов стоимостью от 5000 сомов предоставляется номер категории "Золото" с кодом 999 БЕСПЛАТНО с тарифами "Элдик", "Супервыгодный 115" или BRAVO.

Кроме этого, посетители MegaStore могут воспользоваться возможностью приобрести любой понравившийся смартфон и аксессуары по доступным ценам в рассрочку или кредит. Квалифицированные сотрудники помогут выбрать гаджет, произвести настройку телефона, а также проконсультируют по услугам компании.

Добро пожаловать в новые офисы MegaStore, которые находятся по адресам:

г. Бишкек, ул. Горького 27/1, Vefa Center, 1 этаж;

с. Сокулук, ул. Фрунзе, 147/2;

г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 131;

г. Ош, пр. Масалиева, 2;

г. Ош, ул. Карасуйская, 20.

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