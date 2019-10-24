Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны

Очередные офисы современного формата MegaStore торжественно распахнули свои двери в торговом центре Vefa, а также в городах Ош, Кара-Балта и селе Сокулук.
Традиционно по случаю праздничных открытий с 24 по 26 октября для всех посетителей действуют акции с гарантированными подарками и приятными бонусами, а именно:
Кроме этого, посетители MegaStore могут воспользоваться возможностью приобрести любой понравившийся смартфон и аксессуары по доступным ценам в рассрочку или кредит. Квалифицированные сотрудники помогут выбрать гаджет, произвести настройку телефона, а также проконсультируют по услугам компании.
Добро пожаловать в новые офисы MegaStore, которые находятся по адресам:
г. Бишкек, ул. Горького 27/1, Vefa Center, 1 этаж;
с. Сокулук, ул. Фрунзе, 147/2;
г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 131;
г. Ош, пр. Масалиева, 2;
г. Ош, ул. Карасуйская, 20.
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