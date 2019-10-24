В Бишкеке ГКНБ организовал учения по кибербезопасности

Сегодня, 24 октября, в Бишкеке проходят киберучения для государственных органов, организованные подразделением ГКНБ КР по реагированию на компьютерные инциденты. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитетат нацбезопасности.

По данным пресс-службы, учения организованы совместно с системным интегратором Green Light в стенах Американского университета в Центральной Азии.

"Целью данных учений является обучение и отработка практических навыков сотрудников государственных органов при проведении мероприятий по выявлению компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты на местах. Для практических учений будет использована платформа Cyber Defense Clinic от компании Cisco, которая позволит участникам применить на практике инструменты защиты от киберугроз.

На официальное открытие мероприятия были приглашены представители Совета безопасности, Правительства, ГКИТиС и других министерств и ведомств Кыргызской Республики.

Учения организованы согласно пунктам дорожной карты по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023", утвержденной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 г. и Плана мероприятий по реализации Стратегии кибербезопасности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы", - говорится в сообщении ГКНБ.