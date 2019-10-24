МедВУЗ, зарабатывая на иностранцах "бешеные" деньги, не платит налоги?

Сегодня, 24 октября, на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Аида Исмаилова подняла вопросы, связанные с медицинскими ВУЗами страны. Изучив официальные документы, касательно поступления международных студентов на медицинские факультеты и вопросы оплаты за обучение, она возмутилась непомерно маленькими суммами налогов, отчисляемыми этими ВУЗами в республиканский бюджет.

По словам депутата, иностранные студенты за обучение на медицинских факультетах платят в среднем по 120-150 тысяч сомов в год, такая сумма характерна для всех ВУЗов. А когда дело доходит до уплаты налогов разница выходит огромная, говорит Исмаилова.

Так, согласно официальным данным Минобразования, на 2019-2020 учебный год иностранных студентов поступило на контрактную форму обучения, к примеру, в КГМА - 95 человек, в КРСУ - 365, в Международный университет Кыргызстана - 445, в ОшГу – 1408, в Международный медицинский университет – 784.

- При этом КРСУ заплатил столько же налогов, что и КГМА, а сумма налоговых отчислений МУК составила более чем в 20 раз меньше. Но по сравнению с Международным медицинским университетом ему нужно еще сказать спасибо. Потому, что ММУ, согласно официальным данным налоговой службы, за весь период существования не заплатил ни тыйына в республиканский бюджет и не должен государству ничего. Это вот такие сведения предоставляет ГНС. Хотя этот ВУЗ лидер по принятым международным студентам. По примерным подсчетам, он за год заработал 117 млн 600 тысяч и примерный долг по налогам составил порядка 20 млн сомов, - подсчитала парламентарий.

Она еще раз подчеркнула, что не понимает, почему выходит такая большая разница между уплаченными налогами МУК и КГМА, а Международный медицинский университет, "зарабатывая бешеные деньги", не платит налоги.

- Такая ситуация характерна и для других ВУЗов, которые обучают иностранных студентов. Мы говорим нет денег в бюджете, а сами не можем собрать законные налоги, подсчитать их правильно, чтоб нас не водили за нос! – заявила нардеп.

Исмаилова обратилась к торага Жогорку Кенеша с просьбой дать соответствующим комитетам поручение на рассмотрение озвученных ею вопросов.

- Мы не знаем, сколько с иностранных студентов берут в ВУЗах помимо обучения, может за проживание, за питание. Но только сама сумма контракта уже вызывает вопросы. 120-150 тысяч сомов, говорят и больше, это же огромные деньги, при этом налоги кто-то вообще не платит. Все это должен проверить комитет по экономической и фискальной политике, - заключила в разговоре с VB.KG Аида Исмаилова.

От редакции отметим, частное образовательное учреждение "Международный медицинский университет" находится в Бишкеке. Его учредителем является Общество с ограниченной ответственностью "Аструм-Берекет", некоего Мырзабекова Султана Медетбековича. По неподтвержденной пока информации, Международный медицинский университет де-факто принадлежит одному из депутатов Жогорку Кенеша.