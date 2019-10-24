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В Бишкеке повысили тарифы на холодную воду и стоки

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- Екатерина Улитина
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С 15 ноября 2019 года бишкекчане будут больше платить за холодную воду и стоки. Решение сегодня, 24 октября, приняли депутаты Бишкекского городского кенеша.

После повышение тарифы на холодную воду за 1 кубометр без налогов будут следующими:

Население: 8,10 сома (при действующем тарифе 5,38 сомов)

Бюджетные организации: 9,10 (при действующем тарифе 7,38 сомов)

Прочие потребители: 13,00 (при действующем тарифе 9,15)

Стоки за 1 кубометр без налогов:

Население:2,30 (при действующем тарифе 1,20)

Бюджетные организации: 3,00 (при действующем тарифе 2,10)

Прочие потребители: 6,00 (при действующем тарифе 4,02)


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URL: https://www.vb.kg/382735
Теги:
вода, водоснабжение, тарифы, Кыргызстан
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