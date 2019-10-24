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Атамбаева будут судить. КП вынесла решение о скандальных поправках

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- Оксана Гут, Екатерина Улитина
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Сегодня, 24 октября, Конституционная палата ВС КР вынесла решение по ходатайству членов СДПК и юриста Нурбека Токтакунова о незаконном лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Судебная коллегия заседала с 9.30 часов. Только оглашение ее решения длилось около часа.

По решению Конституционной палаты поправки в закон от 15 мая 2019 года, которые позволили лишить экс-президента Алмазбека Атамбаева иммунитета признаны конституционными в части:

"Экс-президент Кыргызской Республики не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии.

В случае несоблюдения экс-президентом Кыргызской Республики ограничений, установленных частью 3 настоящей статьи, по представлению Генерального прокурора Кыргызской Республики актом Президента Кыргызской Республики прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных настоящим Законом.";

При этом слова: "актом Президента Кыргызской Республики прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных настоящим Законом" противоречат Конституции.

Кроме того, признаны конституционными поправки, которые распространяют действие поправок на действия совершенные президентом КР с 2007 года.

Именно этот пункт стал камнем преткновения в спорах о конституционности поправок. Сторонники Алмазбека Атамбаева настаивают, что это ухудшает положение экс-президента (раньше он обладал абсолютной неприкосновенностью, теперь есть механизм, который позволяют привлечь его к уголовной ответственности), а также противоречит основному принципу Конституции: закон обратной силы не имеет.

Судьи Конституционной палаты с этим не согласились, объяснив это тем, что "правовой иммунитет должен иметь четкие пределы и процедуру преодоления". Поэтому на него принцип обратной силы закона не распространяется.

Напомним, председательствующий по делу - Карыбек Дуйшеев. В состав судебной коллегии вошли: Айсалкын Нарынбекова, Чолпон Осмонова, Эмиль Осконбаев, Меергуль Бобукеева, Чинара Айдарбекова, Мукамбет Касымалиев, Куанбек Киргизбаев и Жедигер Саалаев. Эркинбека Мамырова накануне исключили из коллегии.


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URL: https://www.vb.kg/382741
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Верховный суд, Конституция, Кыргызстан, лишение неприкосновенности, Конституционная палата
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