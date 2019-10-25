Посол: В Кыргызстане поддерживают евразийскую интеграцию

"Кыргызстан, позже других вступивший в Евразийский экономический союз, уже почувствовал все положительные моменты от этого, в плане и экономического, и культурно-образовательного сотрудничества, и так далее. Могу смело сказать, что после этого шага республика стала менее уязвимой во многих отношениях", - так считает Чрезвычайный и Полночный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, который принял участие в прошедшем 24 октября видеомосте, связавшем столицы всех пяти государств-членов ЕАЭС.

По словам дипломата, это интеграционное объединение дает возможность и открывает новые границы сотрудничества в разных сферах: "Особенно для нас важно пребывание соотечественников в России и других странах ЕАЭС".

"С момента образования СНГ и ЕАЭС Кыргызстан выступал и выступает за всестороннюю, глубокую интеграцию, я бы сказал шире, всех постсоветских государств. И сейчас, как представляется, в деятельности СНГ открывается новый этап. Наступил период глобальных вызовов для нас всех. И все начинают осознавать важность культурно-гуманитарного сотрудничества. Общий менталитет, общие духовные ценности, ориентиры формировали ту идеологию, которая сейчас начинает приобретать новое дыхание на евразийском пространстве. И бы хотел надеяться, что мы будем стоить общее будущее вместе", - заявил посол КР .

Он также призвал "более оптимистично смотреть на наше будущее" и ценить то, что "мы имеем в рамках интеграционных процессов". Джекшенкулов отметил, что в Кыргызстане есть те, кто не является сторонником евразийской интеграции, но "основная часть населения поддерживает и принимает ее".

Дипломат напомнил что в России сегодня работает уже более миллиона кыргызстанцев. Он считает, что общество в Кыргызстане заинтересовано в Евразийском экономическом союзе, в том числе и потому, что это свободное движение капиталов, людских ресурсов, другие преимущества. Аликбек Джекшенулов убежден, что для ускорения интеграции нужно сопряжение национальных и общеевразийских интересов. И видит необходимость не только в экономической, но и в политической интеграции.

"Считаю, что без политической интеграции будущее ЕАЭС усложнится", - поделился своим мнением посол.