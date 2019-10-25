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Депутат Госдумы: Евразийская интеграция - это не шведский стол

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- Евгений Денисенко
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"Слухи о смерти СНГ, которыми нас периодически снабжают в соцсетях и в СМИ, как говорится, сильно преувеличены. СНГ как страновое объединение продолжает свою деятельность и она, прежде всего, направлена на решение насущных проблем граждан Содружества", - так заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан, состоявшегося 24 октября.

Выступая на московской площадке видеомоста, Затулин отметил, что этот диалог проходит накануне запланированных на 25 октября в российской столице заседаний глав правительств стран СНГ и ЕАЭС. И высказал уверенность в том, что, в частности, саммит государств Содружества будет насыщен принятием целого ряда решений. К числу наиболее важных депутат Госдумы отнес Концепцию сотрудничества в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также Стратегию обеспечения информационной безопасности государств - партнеров.

"СНГ выполняет свою функцию, и она заключается в то, чтобы оставаться площадкой для встреч и общения, решения проблем, возникающих на этом пространстве. Остается организацией, которая продолжает существовать, как бы кому-то этого, может быть, и не хотелось, и продолжает требовать к себе внимания. Что касается более плотных, целенправленных организмов уже внутри СНГ, они уже возникли и развиваются, это, прежде всего, ЕАЭС и ОДКБ", - отметил Константин Затулин.

Говоря о последовательном преодолении барьеров, существующих во взаимоотношениях между странами, депутат ГД отметил, что, к сожалению, это далеко не так быстро происходит. И высказался за создание межпарламентского объединения в ЕАЭС, в рамках которого можно было бы обсуждать возникающие вопросы: "Есть Межпарламентская Ассамблея СНГ, есть Парламентская Ассамблея ОДКБ, но в Евразийском экономическом союзе нет подобной структуры. Это нужно каким-то образом решить. Мы предложили, встречаясь недавно с нашими коллегами в Кыргызстане, Армении, провести заседание представителей профильных комитетов парламентов стран Союза, специализируются на взаимоотношениях внутри нашего пространства".

При этом Константин Затулин подчеркнул: "Когда мы говорим об интеграции, все мы должны понимать: она не может быть шведским столом. Вот это можно выбрать, а вот это можно оставить, вот тебе вершки, а мне корешки. Экономическая интеграция требует и определенного политического взаимодействия, создания необходимых механизмов. Они в определенной форме есть, это и Евразийская экономическая комиссия. Но, очевидно, их недостаточно для преодоления существующих барьеров. Поэтому, если идти на интеграцию, надо рассматривать ее в комплексе, не только в экономической, но и в других сферах".

"Давайте обратим внимание на развитие схожих объединений, существующих в мире, например Европейского Союза, - призвал парламентарий. - Возможен ли там такой разнобой в оценке одних и тех же событий и отношении к одним и тем же проблемам, который существует у нас, в рамках наших объединений, допустим, в странах ЕАЭС. По конфликтным вопросам, существующим в мире, мы часто занимаем разные позиции и считаем, что это нормально".


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URL: https://www.vb.kg/382752
Теги:
Россия, СНГ, ЕАЭС, Москва, Бишкек, Кыргызстан
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